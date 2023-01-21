https://sputnik-abkhazia.ru/20230121/minoborony-rossii-na-zaporozhskom-napravlenii-zanyaty-bolee-vygodnye-rubezhi-1043723550.html

Минобороны России: на Запорожском направлении заняты более выгодные рубежи

Минобороны России: на Запорожском направлении заняты более выгодные рубежи

Истребительная авиация ВКС России и ПВО уничтожили украинские самолет Су-24, вертолет Ми-8 и 14 беспилотников. 21.01.2023, Sputnik Абхазия

2023-01-21T16:15+0300

2023-01-21T16:15+0300

2023-01-21T16:15+0300

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СУХУМ, 21 янв - Sputnik. На Запорожском направлении в результате наступательных действий заняты более выгодные рубежи и позиции, за сутки уничтожено более 30 боевиков, сообщили в Минобороны РФ.По данным Минобороны РФ, за сутки уничтожено более 30 боевиков, две боевые бронированные машины, два пикапа, самоходная гаубица "Акация", а также гаубица Д-20.Ведомство также сообщает, что на Купянском и Краснолиманском направлениях Киев потерял за сутки более 50 человек.На Краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, огнем артиллерии Центрального военного округа нанесено поражение подразделениям 111-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Торское и Терны Донецкой Народной Республики.На Донецком направлении освобожден населенный пункт Двуречье, потери украинских войск составили до 50 военнослужащих убитыми и ранеными.

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