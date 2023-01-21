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Обойти цензуру и сравнить людей с животными. Что такое Эзопов язык?
Обойти цензуру и сравнить людей с животными. Что такое Эзопов язык?
Как писатели научились обходить цензуру и почему "Эзопов язык" стал так популярен? 21.01.2023, Sputnik Абхазия
2023-01-21T10:45+0300
2023-01-21T10:45+0300
2023-01-21T10:45+0300
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Обойти цензуру и сравнить людей с животными. Что такое Эзопов язык?
Обойти цензуру и сравнить людей с животными. Что такое Эзопов язык?
Литература возникла тысячи лет назад. С тех пор авторы пытаются вложить в свои произведения как можно больше смысла и посылов. Но иногда их идеи становились угрозой для самих писателей. Тогда и появилась необходимость писать иносказательно, маскировать свои мысли. О русской литературе XVIII века и литературных жанрах того времени можно послушать в эпизоде "Обожали поэзию, писали запрещенку и обзывались. Русские писатели 18 века".Слушайте подкасты РИА Новости.
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подкасты риа, аудио
Обойти цензуру и сравнить людей с животными. Что такое Эзопов язык?
Как писатели научились обходить цензуру и почему "Эзопов язык" стал так популярен?
Литература возникла тысячи лет назад. С тех пор авторы пытаются вложить в свои произведения как можно больше смысла и посылов. Но иногда их идеи становились угрозой для самих писателей. Тогда и появилась необходимость писать иносказательно, маскировать свои мысли.
О русской литературе XVIII века и литературных жанрах того времени можно послушать в эпизоде "Обожали поэзию, писали запрещенку и обзывались. Русские писатели 18 века"
.
Слушайте подкасты РИА Новости
.