https://sputnik-abkhazia.ru/20230121/oboyti-tsenzuru-i-sravnit-lyudey-s-zhivotnymi-chto-takoe-ezopov-yazyk-1043703540.html

Обойти цензуру и сравнить людей с животными. Что такое Эзопов язык?

Обойти цензуру и сравнить людей с животными. Что такое Эзопов язык?

Как писатели научились обходить цензуру и почему "Эзопов язык" стал так популярен? 21.01.2023, Sputnik Абхазия

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Обойти цензуру и сравнить людей с животными. Что такое Эзопов язык? Обойти цензуру и сравнить людей с животными. Что такое Эзопов язык?

Литература возникла тысячи лет назад. С тех пор авторы пытаются вложить в свои произведения как можно больше смысла и посылов. Но иногда их идеи становились угрозой для самих писателей. Тогда и появилась необходимость писать иносказательно, маскировать свои мысли. О русской литературе XVIII века и литературных жанрах того времени можно послушать в эпизоде "Обожали поэзию, писали запрещенку и обзывались. Русские писатели 18 века".Слушайте подкасты РИА Новости.

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