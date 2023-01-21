https://sputnik-abkhazia.ru/20230121/obyavleny-pobediteli-konkursa-khibly-gerzmava-sredi-vokalistov-1043720428.html

Объявлены победители конкурса Хиблы Герзмава среди вокалистов

Объявлены победители конкурса Хиблы Герзмава среди вокалистов

Конкурс проводился Международным благотворительным фондом Хиблы Герзмава при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. 21.01.2023, Sputnik Абхазия

2023-01-21T08:55+0300

2023-01-21T08:55+0300

2023-01-21T08:55+0300

хибла герзмава

конкурсы

музыка

культура

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/01/0d/1043586864_0:151:3107:1898_1920x0_80_0_0_6f6d99a53cb9c08573c16e58370b502e.jpg

СУХУМ, 21 янв - Sputnik. Объявлены победители конкурса Хиблы Герзмава среди вокалистов.Первую премию и 1,5 млн руб получают Ольга Маслова и Вячеслав Васильев из России. Вторую премию и 1 млн руб завоевали россиянин Глеб Перязев и Ливей Хоу из Китая. Третья премия и 800 тыс руб - россиянки Екатерина Савинкова и Мария Лупарева.Участники исполнили русскую и зарубежную арию на свой выбор с оркестром под управлением Арифа Дадашева.22 января состоится гала-концерт победителей и лауреатов.Конкурс Хиблы Герзмава проводится с 13 по 20 января и дает возможность молодым исполнителям дебютировать на ведущих оперных сценах и принять участие в концертах, организованных Фондом певицы.

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

хибла герзмава, конкурсы, музыка, культура, россия