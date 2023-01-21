https://sputnik-abkhazia.ru/20230121/obyavleny-pobediteli-konkursa-khibly-gerzmava-sredi-vokalistov-1043720428.html
Объявлены победители конкурса Хиблы Герзмава среди вокалистов
Объявлены победители конкурса Хиблы Герзмава среди вокалистов
Конкурс проводился Международным благотворительным фондом Хиблы Герзмава при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. 21.01.2023, Sputnik Абхазия
2023-01-21T08:55+0300
2023-01-21T08:55+0300
2023-01-21T08:55+0300
хибла герзмава
конкурсы
музыка
культура
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/01/0d/1043586864_0:151:3107:1898_1920x0_80_0_0_6f6d99a53cb9c08573c16e58370b502e.jpg
СУХУМ, 21 янв - Sputnik. Объявлены победители конкурса Хиблы Герзмава среди вокалистов.Первую премию и 1,5 млн руб получают Ольга Маслова и Вячеслав Васильев из России. Вторую премию и 1 млн руб завоевали россиянин Глеб Перязев и Ливей Хоу из Китая. Третья премия и 800 тыс руб - россиянки Екатерина Савинкова и Мария Лупарева.Участники исполнили русскую и зарубежную арию на свой выбор с оркестром под управлением Арифа Дадашева.22 января состоится гала-концерт победителей и лауреатов.Конкурс Хиблы Герзмава проводится с 13 по 20 января и дает возможность молодым исполнителям дебютировать на ведущих оперных сценах и принять участие в концертах, организованных Фондом певицы.
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/01/0d/1043586864_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_9659184c50904f4c6e25c9d16c6a5d22.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
хибла герзмава, конкурсы, музыка, культура, россия
хибла герзмава, конкурсы, музыка, культура, россия
Объявлены победители конкурса Хиблы Герзмава среди вокалистов
Конкурс проводился Международным благотворительным фондом Хиблы Герзмава при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
СУХУМ, 21 янв - Sputnik. Объявлены победители конкурса Хиблы Герзмава среди вокалистов.
Гран-при награжден россиянин Алексей Кулагин, он получит 2,5 млн руб.
Первую премию и 1,5 млн руб получают Ольга Маслова и Вячеслав Васильев из России. Вторую премию и 1 млн руб завоевали россиянин Глеб Перязев и Ливей Хоу из Китая. Третья премия и 800 тыс руб - россиянки Екатерина Савинкова и Мария Лупарева.
Участники исполнили русскую и зарубежную арию на свой выбор с оркестром под управлением Арифа Дадашева.
22 января состоится гала-концерт победителей и лауреатов.
Конкурс Хиблы Герзмава проводится с 13 по 20 января и дает возможность молодым исполнителям дебютировать на ведущих оперных сценах и принять участие в концертах, организованных Фондом певицы.