https://sputnik-abkhazia.ru/20230121/passazhirov-zastryavshego-v-sochi-na-dereve-vozdushnogo-shara-evakuirovali-na-vertolete-1043727281.html

Пассажиров застрявшего в Сочи на дереве воздушного шара эвакуировали на вертолете

Пассажиров застрявшего в Сочи на дереве воздушного шара эвакуировали на вертолете

Ранее сообщалось, что воздушный шар с туристами застрял на дереве в Сочи. 21.01.2023, Sputnik Абхазия

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сочи

происшествия

туристы

мчс рф

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СУХУМ, 21 янв – Sputnik. Пассажиров застрявшего в Сочи на дереве воздушного шара эвакуировали на вертолете, их состояние удовлетворительное, сообщает МЧС России.Люди подтвердили, что они выбрались из корзины самостоятельно.Следственный комитет по Краснодарскому краю проводит проверку.

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сочи, происшествия, туристы, мчс рф