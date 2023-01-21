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Пассажиров застрявшего в Сочи на дереве воздушного шара эвакуировали на вертолете
Пассажиров застрявшего в Сочи на дереве воздушного шара эвакуировали на вертолете
Ранее сообщалось, что воздушный шар с туристами застрял на дереве в Сочи. 21.01.2023, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 21 янв – Sputnik. Пассажиров застрявшего в Сочи на дереве воздушного шара эвакуировали на вертолете, их состояние удовлетворительное, сообщает МЧС России.Люди подтвердили, что они выбрались из корзины самостоятельно.Следственный комитет по Краснодарскому краю проводит проверку.
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сочи, происшествия, туристы, мчс рф
сочи, происшествия, туристы, мчс рф

Пассажиров застрявшего в Сочи на дереве воздушного шара эвакуировали на вертолете

17:50 21.01.2023 (обновлено: 19:01 21.01.2023)
© Sputnik / Igor Onuchin / Перейти в фотобанкУчастник парада аэростатов на Фестивале воздушных шаров Солохаул парка в Сочи
Участник парада аэростатов на Фестивале воздушных шаров Солохаул парка в Сочи - Sputnik Абхазия, 1920, 21.01.2023
© Sputnik / Igor Onuchin
/
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Ранее сообщалось, что воздушный шар с туристами застрял на дереве в Сочи.
СУХУМ, 21 янв – Sputnik. Пассажиров застрявшего в Сочи на дереве воздушного шара эвакуировали на вертолете, их состояние удовлетворительное, сообщает МЧС России.
Их оказалось пятеро, в том числе двое детей. Их состояние удовлетворительное, без травм и повреждений.
Люди подтвердили, что они выбрались из корзины самостоятельно.
Следственный комитет по Краснодарскому краю проводит проверку.
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