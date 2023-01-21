https://sputnik-abkhazia.ru/20230121/samokhin-rasskazal-kakie-otkrytiya-sdelali-speleologi-v-gorakh-abkhazii--1043704953.html

Самохин рассказал, какие открытия сделали спелеологи в горах Абхазии

Самохин рассказал, какие открытия сделали спелеологи в горах Абхазии

Спелеологи Крымского федерального университета открыли девять новых пещер во время экспедиции в Абхазии. Подробности в интервью радио Sputnik Абхазия сообщил... 21.01.2023, Sputnik Абхазия

2023-01-21T20:25+0300

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Самохин про новые пещеры в Абхазии Самохин про новые пещеры в Абхазии

Как рассказал Самохин, исследования проводились на одном из крупнейших карстовых источников Абхазии, где под землей находится самая маленькая река в мире – Репруа. Спелеологи изучили участки. Участие в экспедиции принимали специалисты из Крыма, Краснодарского края, Ставрополя, Москвы и Ульяновска.Подробности слушайте в аудиофайле.

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подкасты, абхазия, горы, пещеры, спелеолог, крым, аудио