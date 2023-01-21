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Самохин рассказал, какие открытия сделали спелеологи в горах Абхазии
Самохин рассказал, какие открытия сделали спелеологи в горах Абхазии
Спелеологи Крымского федерального университета открыли девять новых пещер во время экспедиции в Абхазии. Подробности в интервью радио Sputnik Абхазия сообщил... 21.01.2023, Sputnik Абхазия
2023-01-21T20:25+0300
2023-01-21T20:25+0300
2023-01-21T20:25+0300
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Самохин про новые пещеры в Абхазии
Самохин про новые пещеры в Абхазии
Как рассказал Самохин, исследования проводились на одном из крупнейших карстовых источников Абхазии, где под землей находится самая маленькая река в мире – Репруа. Спелеологи изучили участки. Участие в экспедиции принимали специалисты из Крыма, Краснодарского края, Ставрополя, Москвы и Ульяновска.Подробности слушайте в аудиофайле.
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подкасты, абхазия, горы, пещеры, спелеолог, крым, аудио
подкасты, абхазия, горы, пещеры, спелеолог, крым, аудио
Самохин рассказал, какие открытия сделали спелеологи в горах Абхазии
Спелеологи Крымского федерального университета открыли девять новых пещер во время экспедиции в Абхазии. Подробности в интервью радио Sputnik Абхазия сообщил старший преподаватель факультета географии, геоэкологии и туризма КФУ имени В.И. Вернадского Геннадий Самохин.
Как рассказал Самохин, исследования проводились на одном из крупнейших карстовых источников Абхазии, где под землей находится самая маленькая река в мире – Репруа. Спелеологи изучили участки.
Участие в экспедиции принимали специалисты из Крыма, Краснодарского края, Ставрополя, Москвы и Ульяновска.
Подробности слушайте в аудиофайле.