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Шесть человек застряли на воздушном шаре на высоте в Сочи
Шесть человек застряли на воздушном шаре на высоте в Сочи
Происшествие случилось в районе сочинского посёлка Солохаул, где находится большой парк воздушных шаров. 21.01.2023, Sputnik Абхазия
2023-01-21T14:25+0300
2023-01-21T14:25+0300
2023-01-21T14:48+0300
сочи
мчс россии
происшествия
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СУХУМ, 21 янв - Sputnik. Шесть человек, из которых трое детей, застряли на воздушном шаре на высоте в Сочи. Состояние людей нормальное, связь с ними есть. Отмечается, что в готовность приводится вертолет Ка-32 МЧС России, с воздуха спасатели проведут мониторинг обстановки, после чего будет принято решение о том, каким способом будет осуществляться спасение людей.
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сочи, мчс россии, происшествия
сочи, мчс россии, происшествия
Шесть человек застряли на воздушном шаре на высоте в Сочи
14:25 21.01.2023 (обновлено: 14:48 21.01.2023)
Происшествие случилось в районе сочинского посёлка Солохаул, где находится большой парк воздушных шаров.
СУХУМ, 21 янв - Sputnik. Шесть человек, из которых трое детей, застряли на воздушном шаре на высоте в Сочи.
Как сообщает МЧС России по Краснодарскому краю, воздушный шар застрял на дереве, на место выехали спасатели, чтобы спустить их на землю.
Состояние людей нормальное, связь с ними есть.
Отмечается, что в готовность приводится вертолет Ка-32 МЧС России, с воздуха спасатели проведут мониторинг обстановки, после чего будет принято решение о том, каким способом будет осуществляться спасение людей.