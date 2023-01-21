https://sputnik-abkhazia.ru/20230121/shest-chelovek-zastryali-na-vozdushnom-share-na-vysote-v-sochi-1043723114.html

Шесть человек застряли на воздушном шаре на высоте в Сочи

Шесть человек застряли на воздушном шаре на высоте в Сочи

Происшествие случилось в районе сочинского посёлка Солохаул, где находится большой парк воздушных шаров. 21.01.2023, Sputnik Абхазия

2023-01-21T14:25+0300

2023-01-21T14:25+0300

2023-01-21T14:48+0300

сочи

мчс россии

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/01/15/1043722956_0:199:2929:1847_1920x0_80_0_0_56274f614af680014173acb399f07bd7.jpg

СУХУМ, 21 янв - Sputnik. Шесть человек, из которых трое детей, застряли на воздушном шаре на высоте в Сочи. Состояние людей нормальное, связь с ними есть. Отмечается, что в готовность приводится вертолет Ка-32 МЧС России, с воздуха спасатели проведут мониторинг обстановки, после чего будет принято решение о том, каким способом будет осуществляться спасение людей.

сочи

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

сочи, мчс россии, происшествия