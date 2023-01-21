https://sputnik-abkhazia.ru/20230121/speleologi-iz-rossii-nashli-devyat-novykh-pescher-v-abkhazii-1043727872.html

Спелеологи из России нашли девять новых пещер в Абхазии

Спелеологи из России нашли девять новых пещер в Абхазии

В исследовании и поисках пещер в Абхазии приняли участие около 20 ученых-спелеологов из Крыма, Ставрополя, Сочи, Краснодара и Москвы. 21.01.2023, Sputnik Абхазия

2023-01-21T19:35+0300

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спелеологи

абхазия

россия

пещеры

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СУХУМ, 21 янв - Sputnik. Спелеологи из России открыли девять новых пещер в Абхазии, рассказал в интервью радио Sputnik старший преподаватель факультета географии, геоэкологии и туризма Крымского федерального университета имени Вернадского Геннадий Самохин.По его словам, летом 2022 года был осуществлен проект совместно с Русским географическим обществом, Российским союзом спелеологов и Государственным комитетом Абхазии по экологии. Вместе с МЧС и Академией наук Абхазии специалисты провели научный эксперимент по окрашиванию подземных вод. В горном массиве Арбаика в пещеры Крубера, Веревкина и Дзоу были запущены трассеры (красители-ред.), а на побережье были поставлены ловушки для поиска красителей.В ходе изучения спелеологи выявили, что в районе поселке Чагрыпш, который находится над рекой Репруа, должна быть пещера.Местные жители, по словам Самохина, подсказали спелеологам, где найти еще скрытую от глаз пещеру. Она была найдена и названа Джарназ в честь основателя близлежащего поселка, еще одну найденную пещеру назвали Джарназ Южная.Всего вокруг спелеологами было найдено девять новых пещер в форме вертикальных колодцев, глубиной около 50 метров.Ученые занимаются обработкой собранных материалов, которые в ближайшее время планируют отправить в Академию наук Абхазии и Госкомитет по экологии. В мае, по словам Самохина, спелеологи вернутся в Абхазию для продолжения изучения найденных пещер.

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