https://sputnik-abkhazia.ru/20230121/uchebnyy-dom-shkola-internat-v-kaldakhuare-1043722542.html

Учебный дом: школа-интернат в Калдахуаре

Учебный дом: школа-интернат в Калдахуаре

Калдахуарская школа-интернат была построена в 1950 году, и до 2006 года капитальный ремонт там не проводился. Сейчас здесь учатся 129 детей из Гудаутского и... 21.01.2023, Sputnik Абхазия

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Школу-интернат посещают 129 детей, более 70 из них находятся там с понедельника по пятницу. Свободное от уроков время они проводят в спортзале, где посещают секции по футболу, баскетболу, тяжелой атлетике и вольной борьбе.Как проходят занятия и в чем нуждается школа – смотрите в нашем видео.

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