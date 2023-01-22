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Ардзинба направил поздравительную ноту министру иностранных дел Приднестровья

Ардзинба направил поздравительную ноту министру иностранных дел Приднестровья

30 лет назад Договор "О дружбе и сотрудничестве между Приднестровской Молдавской Республикой и Республикой Абхазия" был подписан Владиславом Ардзинба и Игорем... 22.01.2023, Sputnik Абхазия

2023-01-22T14:25+0300

2023-01-22T14:25+0300

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СУХУМ, 22 янв - Sputnik. Министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба направил поздравительную ноту своему приднестровскому коллеге Виталию Игнатьеву по случаю 30-летия со дня подписания Договора о дружбе и сотрудничестве между республиками.Отмечается, что договорно–правовая база между Абхазией и Приднестровьем насчитывает более двух десятков документов.

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