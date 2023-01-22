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Ардзинба направил поздравительную ноту министру иностранных дел Приднестровья
Ардзинба направил поздравительную ноту министру иностранных дел Приднестровья
30 лет назад Договор "О дружбе и сотрудничестве между Приднестровской Молдавской Республикой и Республикой Абхазия" был подписан Владиславом Ардзинба и Игорем... 22.01.2023, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 22 янв - Sputnik. Министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба направил поздравительную ноту своему приднестровскому коллеге Виталию Игнатьеву по случаю 30-летия со дня подписания Договора о дружбе и сотрудничестве между республиками.Отмечается, что договорно–правовая база между Абхазией и Приднестровьем насчитывает более двух десятков документов.
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мид абхазии, абхазия, приднестровская молдавская республика, политика, инал ардзинба
мид абхазии, абхазия, приднестровская молдавская республика, политика, инал ардзинба

Ардзинба направил поздравительную ноту министру иностранных дел Приднестровья

14:25 22.01.2023 (обновлено: 14:30 22.01.2023)
© Sputnik / Томас Тхайцук Инал Ардзинба
Инал Ардзинба - Sputnik Абхазия, 1920, 22.01.2023
© Sputnik / Томас Тхайцук
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30 лет назад Договор "О дружбе и сотрудничестве между Приднестровской Молдавской Республикой и Республикой Абхазия" был подписан Владиславом Ардзинба и Игорем Смирновым
СУХУМ, 22 янв - Sputnik. Министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба направил поздравительную ноту своему приднестровскому коллеге Виталию Игнатьеву по случаю 30-летия со дня подписания Договора о дружбе и сотрудничестве между республиками.
"Этот базовый документ, подписанный в разгар Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов, стал символом стремления двух народов развивать и укреплять всестороннее взаимодействие. Он закрепил сферы сотрудничества между двумя странами на основе традиционно крепких уз дружбы, принципов открытости и доверия, с учетом интересов друг друга", - отметил Ардзинба.
Отмечается, что договорно–правовая база между Абхазией и Приднестровьем насчитывает более двух десятков документов.
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