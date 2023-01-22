https://sputnik-abkhazia.ru/20230122/boyazn-glubiny-strakhidetskie-travmy-1043703823.html

Боязнь глубины. "Страхи/Детские травмы"

Боязнь глубины. "Страхи/Детские травмы"

Как избавиться от развившейся тревоги и стоит ли винить родителей? 22.01.2023, Sputnik Абхазия

2023-01-22T10:45+0300

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Боязнь глубины. "Страхи/Детские травмы" Боязнь глубины. "Страхи/Детские травмы"

Героине Юлии было 7 лет, когда она провалилась в яму с мутной водой. Девочка самостоятельно выбралась, но сильно испугалась. Она рассказала маме о произошедшем, но та не поверила. С тех пор Юлию преследует страх воды: героиня не отплывает далеко от берега, избегает глубины. Историю героини Юлии разбирают главный психотерапевт Международного института психосоматического здоровья Сергей Мартынов и ведущая подкаста Наталья Лосева.Слушайте подкасты РИА Новости.

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