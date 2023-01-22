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Боязнь глубины. "Страхи/Детские травмы"
Боязнь глубины. "Страхи/Детские травмы"
Как избавиться от развившейся тревоги и стоит ли винить родителей? 22.01.2023, Sputnik Абхазия
2023-01-22T10:45+0300
2023-01-22T10:45+0300
2023-01-22T10:45+0300
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Боязнь глубины. "Страхи/Детские травмы"
Боязнь глубины. "Страхи/Детские травмы"
Героине Юлии было 7 лет, когда она провалилась в яму с мутной водой. Девочка самостоятельно выбралась, но сильно испугалась. Она рассказала маме о произошедшем, но та не поверила. С тех пор Юлию преследует страх воды: героиня не отплывает далеко от берега, избегает глубины. Историю героини Юлии разбирают главный психотерапевт Международного института психосоматического здоровья Сергей Мартынов и ведущая подкаста Наталья Лосева.Слушайте подкасты РИА Новости.
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MIA „Rosiya Segodnya“
подкасты риа, аудио
Боязнь глубины. "Страхи/Детские травмы"
Как избавиться от развившейся тревоги и стоит ли винить родителей?
Героине Юлии было 7 лет, когда она провалилась в яму с мутной водой. Девочка самостоятельно выбралась, но сильно испугалась. Она рассказала маме о произошедшем, но та не поверила. С тех пор Юлию преследует страх воды: героиня не отплывает далеко от берега, избегает глубины.
Историю героини Юлии разбирают главный психотерапевт Международного института психосоматического здоровья Сергей Мартынов
и ведущая подкаста Наталья Лосева.