https://sputnik-abkhazia.ru/20230122/dopolnitelnoe-vremya-gadeliya-o-sotrudnichestve-abkhazii-i-rossii-v-sambo-i-dzyudo-1043686851.html
Дополнительное время: Гаделия о сотрудничестве Абхазии и России в самбо и дзюдо
Дополнительное время: Гаделия о сотрудничестве Абхазии и России в самбо и дзюдо
Мастер спорта России по самб о и дзюдо, тренер Инал Гаделия в программе "Дополнительное время" на радио Sputnik Абхазия. 22.01.2023, Sputnik Абхазия
2023-01-22T19:55+0300
2023-01-22T19:55+0300
2023-01-22T19:55+0300
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Дополнительное время: Гаделия о востребованности дзюдо и планах в спортивной карьере
Дополнительное время: Гаделия о востребованности дзюдо и планах в спортивной карьере
В Санкт-Петербурге проходил судейско-тренерский семинар, организованный по инициативе Федерации дзюдо России. Участие в нем принимали представители от Абхазии - Инал Гаделия и вице-президент Федерации дзюдо и самбо Абхазии Андрей Погосов. Как сообщил Гаделия, недавно российская и абхазская Федерации дзюдо и самбо начали плотно сотрудничать, развивать взаимоотношения. "Семинар был организован в связи с тем, что с каждым годом дзюдо развивается, появляются нововведения, методики тренировочного процесса", - рассказал Гаделия.
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подкасты, дополнительное время, абхазия, спорт, дзюдо, самбо, аудио
подкасты, дополнительное время, абхазия, спорт, дзюдо, самбо, аудио
Дополнительное время: Гаделия о сотрудничестве Абхазии и России в самбо и дзюдо
Мастер спорта России по самб о и дзюдо, тренер Инал Гаделия в программе "Дополнительное время" на радио Sputnik Абхазия.
В Санкт-Петербурге проходил судейско-тренерский семинар, организованный по инициативе Федерации дзюдо России. Участие в нем принимали представители от Абхазии - Инал Гаделия и вице-президент Федерации дзюдо и самбо Абхазии Андрей Погосов.
Как сообщил Гаделия, недавно российская и абхазская Федерации дзюдо и самбо начали плотно сотрудничать, развивать взаимоотношения.
"Семинар был организован в связи с тем, что с каждым годом дзюдо развивается, появляются нововведения, методики тренировочного процесса", - рассказал Гаделия.