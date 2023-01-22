https://sputnik-abkhazia.ru/20230122/dopolnitelnoe-vremya-gadeliya-o-sotrudnichestve-abkhazii-i-rossii-v-sambo-i-dzyudo-1043686851.html

Дополнительное время: Гаделия о сотрудничестве Абхазии и России в самбо и дзюдо

Дополнительное время: Гаделия о сотрудничестве Абхазии и России в самбо и дзюдо

Мастер спорта России по самб о и дзюдо, тренер Инал Гаделия в программе "Дополнительное время" на радио Sputnik Абхазия. 22.01.2023, Sputnik Абхазия

2023-01-22T19:55+0300

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Дополнительное время: Гаделия о востребованности дзюдо и планах в спортивной карьере Дополнительное время: Гаделия о востребованности дзюдо и планах в спортивной карьере

В Санкт-Петербурге проходил судейско-тренерский семинар, организованный по инициативе Федерации дзюдо России. Участие в нем принимали представители от Абхазии - Инал Гаделия и вице-президент Федерации дзюдо и самбо Абхазии Андрей Погосов. Как сообщил Гаделия, недавно российская и абхазская Федерации дзюдо и самбо начали плотно сотрудничать, развивать взаимоотношения. "Семинар был организован в связи с тем, что с каждым годом дзюдо развивается, появляются нововведения, методики тренировочного процесса", - рассказал Гаделия.

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