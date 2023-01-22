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https://sputnik-abkhazia.ru/20230122/gai-vyyavila-za-odin-den-72-netrezvykh-voditelya-pri-realizatsii-plana-bezopasnyy-rayon-1043730827.html
ГАИ выявила за один день 72 нетрезвых водителя при реализации плана "Безопасный район"
ГАИ выявила за один день 72 нетрезвых водителя при реализации плана "Безопасный район"
Во время рейдов 20 января сотрудники ГАИ зафиксировали 245 административных правонарушений, в том числе 20 за пьяное вождение. 22.01.2023, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 22 янв - Sputnik. Сотрудники ГАИ Абхазии 21 января зафиксировали 512 административных правонарушений, 72 водителя были в нетрезвом состоянии.Еще 49 протоколов было составлено за нарушение правил тонирования автомобилей. Начальник ГАИ Батал Агрба в субботу, 21 января, сообщил, что сотрудники будут нести службу в усиленном режиме. Спецаппарат, спецрота и СОБР МВД отрабатывали план "Безопасный район".Это связано со свадьбами, которые проводят в субботу, и тем, что водители садятся за руль в нетрезвом состоянии.
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гаи, мвд абхазии, абхазия

ГАИ выявила за один день 72 нетрезвых водителя при реализации плана "Безопасный район"

13:30 22.01.2023 (обновлено: 13:44 22.01.2023)
© Sputnik / Томас ТхайцукМилиция
Милиция - Sputnik Абхазия, 1920, 22.01.2023
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Во время рейдов 20 января сотрудники ГАИ зафиксировали 245 административных правонарушений, в том числе 20 за пьяное вождение.
СУХУМ, 22 янв - Sputnik. Сотрудники ГАИ Абхазии 21 января зафиксировали 512 административных правонарушений, 72 водителя были в нетрезвом состоянии.
Еще 49 протоколов было составлено за нарушение правил тонирования автомобилей.
"Все 72 водителя были отстранены от управления транспортным средством и в отношении выше указанных водителей, пребывавших в состоянии опьянения, было возбуждено административное производство", - говорится в сообщении пресс-службы МВД.
Начальник ГАИ Батал Агрба в субботу, 21 января, сообщил, что сотрудники будут нести службу в усиленном режиме. Спецаппарат, спецрота и СОБР МВД отрабатывали план "Безопасный район".
Это связано со свадьбами, которые проводят в субботу, и тем, что водители садятся за руль в нетрезвом состоянии.
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