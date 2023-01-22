https://sputnik-abkhazia.ru/20230122/kurs-na-garmonizatsiyu-kak-abkhaziya-pereshla-na-novuyu-tovarnuyu-nomenklaturu-1043731431.html
Курс на гармонизацию: как Абхазия перешла на новую товарную номенклатуру
Курс на гармонизацию: как Абхазия перешла на новую товарную номенклатуру
С 1 января Абхазия перешла на товарную номенклатуру внешней экономической деятельности Евразийского экономического союза. 22.01.2023, Sputnik Абхазия
2023-01-22T16:15+0300
2023-01-22T16:15+0300
2023-01-22T16:15+0300
в абхазии
таможня
абхазия
россия
законодательство
евразийский экономический союз
видео
мультимедиа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/01/16/1043731270_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_edf0480755157ba5098c7690511a93bf.png
Что это даст республике и чего ждать от нововведения участникам внешнеэкономической деятельности, рассказал в эфире радио Sputnik старший инспектор отдела организации таможенного оформления и таможенного контроля ГТК Абхазии Саид Дбар.В связи с принятием новой товарной номенклатуры ГТК Абхазии перешел на 10-значный цифровой код классификации товаров. Это позволит более детально описывать товары, перемещаемые через таможенную территорию Абхазии. По словам Дбар, нововведение способствует повышению эффективности таможенного регулирования и ведения таможенной статистики.Старший инспектор также отмечает, что переход на новую товарную номенклатуру совершили в частности для удобства самих участников внешнеэкономической деятельности, так как на территории России уже действовала товарная номенклатура ЕАЭС, а на территории Абхазии товарная номенклатура стран СНГ. Теперь подход таможенных органов двух стран стал идентичным.В ближайшее время предполагается вступление в силу нового таможенного кодекса Республики Абхазия, гармонизированный с законодательством ЕАЭС.
абхазия
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/01/16/1043731270_414:0:1854:1080_1920x0_80_0_0_b1252dc3f80f65582c4e96535590df20.png
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
таможня, абхазия, россия, законодательство, евразийский экономический союз, видео, мультимедиа, видео
таможня, абхазия, россия, законодательство, евразийский экономический союз, видео, мультимедиа, видео
Курс на гармонизацию: как Абхазия перешла на новую товарную номенклатуру
С 1 января Абхазия перешла на товарную номенклатуру внешней экономической деятельности Евразийского экономического союза.
Что это даст республике и чего ждать от нововведения участникам внешнеэкономической деятельности, рассказал в эфире радио Sputnik старший инспектор отдела организации таможенного оформления и таможенного контроля ГТК Абхазии Саид Дбар.
В связи с принятием новой товарной номенклатуры ГТК Абхазии перешел на 10-значный цифровой код классификации товаров. Это позволит более детально описывать товары, перемещаемые через таможенную территорию Абхазии. По словам Дбар, нововведение способствует повышению эффективности таможенного регулирования и ведения таможенной статистики.
Старший инспектор также отмечает, что переход на новую товарную номенклатуру совершили в частности для удобства самих участников внешнеэкономической деятельности, так как на территории России уже действовала товарная номенклатура ЕАЭС, а на территории Абхазии товарная номенклатура стран СНГ. Теперь подход таможенных органов двух стран стал идентичным.
В ближайшее время предполагается вступление в силу нового таможенного кодекса Республики Абхазия, гармонизированный с законодательством ЕАЭС.