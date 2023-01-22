https://sputnik-abkhazia.ru/20230122/kurs-na-garmonizatsiyu-kak-abkhaziya-pereshla-na-novuyu-tovarnuyu-nomenklaturu-1043731431.html

Курс на гармонизацию: как Абхазия перешла на новую товарную номенклатуру

Курс на гармонизацию: как Абхазия перешла на новую товарную номенклатуру

С 1 января Абхазия перешла на товарную номенклатуру внешней экономической деятельности Евразийского экономического союза. 22.01.2023, Sputnik Абхазия

2023-01-22T16:15+0300

2023-01-22T16:15+0300

2023-01-22T16:15+0300

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Что это даст республике и чего ждать от нововведения участникам внешнеэкономической деятельности, рассказал в эфире радио Sputnik старший инспектор отдела организации таможенного оформления и таможенного контроля ГТК Абхазии Саид Дбар.В связи с принятием новой товарной номенклатуры ГТК Абхазии перешел на 10-значный цифровой код классификации товаров. Это позволит более детально описывать товары, перемещаемые через таможенную территорию Абхазии. По словам Дбар, нововведение способствует повышению эффективности таможенного регулирования и ведения таможенной статистики.Старший инспектор также отмечает, что переход на новую товарную номенклатуру совершили в частности для удобства самих участников внешнеэкономической деятельности, так как на территории России уже действовала товарная номенклатура ЕАЭС, а на территории Абхазии товарная номенклатура стран СНГ. Теперь подход таможенных органов двух стран стал идентичным.В ближайшее время предполагается вступление в силу нового таможенного кодекса Республики Абхазия, гармонизированный с законодательством ЕАЭС.

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