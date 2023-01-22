https://sputnik-abkhazia.ru/20230122/rossiyskiy-geniy-chemu-sergey-eyzenshteyn-nauchil-spilberga-i-koppolu--1043733978.html

Российский гений: чему Сергей Эйзенштейн научил Спилберга и Копполу

Российский гений: чему Сергей Эйзенштейн научил Спилберга и Копполу

Сергею Эйзенштейну исполняется 125 лет. 22.01.2023, Sputnik Абхазия

2023-01-22T19:00+0300

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культура

россия

сергей эйзенштейн

кино

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СУХУМ, 22 янв - Sputnik. Сергей Эйзенштейн создал современный киноязык, предвосхитил компьютерную графику, дружил с Чаплиным и Диснеем, его цитировали в собственных картинах Фрэнсис Форд Коппола, Альфред Хичкок, Стивен Спилберг. Сергею Эйзенштейну исполняется 125 лет. О том, на что он шел ради съемок, — в материале Анны Нехаевой для РИА Новости.Дворянин, не ставший архитекторомВыходец из богатой семьи и единственный наследник, Эйзенштейн с ранних лет увлекался фотографией, рисованием комиксов и карикатур. Учился в Петроградском институте гражданских инженеров, состоял в милицейской Нарвской части, откуда его призвали на военную службу. В 1918-м вступил в Красную армию, где строил укрепления, работал техником-строителем, но одновременно играл в спектаклях и ставил их самостоятельно, создавал эскизы декораций. С детства его готовили к карьере архитектора, однако позже он сам говорил: "революция сделала меня художником"."Я бы никогда не "расколотил" традиции — от отца к сыну — в инженеры. Задатки, желания были, но только революционный вихрь дал мне основное — свободу самоопределения", — писал режиссер в автобиографии.В кино Эйзенштейн начал с перемонтажа картины Фрица Ланга "Доктор Мабузе, игрок" — в СССР так часто делали с зарубежными кинолентами. В Союзе фильм вышел под названием "Позолоченная гниль".Кстати, некоторые теоретики кино видят в этом фильме прототип волшебных объявлений из фильмов о "Гарри Поттере". Вероятно, из-за того, какую роль играли газетные вырезки и объявления в ленте Эйзенштейна.Революционер-новаторФильм-легенда, сделавший мастера знаменитым (его собственные слова), — госзаказ к 20-летию революции 1905 года. "Броненосец "Потемкин" снимали без декораций и знаменитых актеров (многие артисты шутили, что теперь они никому не нужны).Картину не собирались выпускать в прокат, ее делали для показа в клубах и на лекциях. Фильм создавали в сжатые сроки, в Ленинграде из-за туманов не удалось реализовать многое из задуманного, а в Одессе снимали на броненосце — складе плавучих мин.Но все себя оправдало: после официальной премьеры в Большом театре стало ясно, что 27-летний режиссер придумал и воплотил нечто новаторское — то, что прежде не удавалось никому.Неожиданные метафоры, необычная композиция кадра, яркий монтажный ритм — все это обеспечило картине успех во всем мире. "Броненосцу" присуждали награды, критики признавали его лучшим фильмом всех времен и народов. И до сих пор включают в рейтинги шедевров кино.Чарли Чаплин назвал "Потемкина" лучшей картиной в мире, а основатель и первый президент Американской академии киноискусства Дуглас Фэрбенкс говорил, что просмотр ленты стал самым сильным и глубоким переживанием в его жизни.Знаменитой стала сцена расстрела на Потемкинской лестнице — та самая, где есть кадр с катящейся коляской. Эпизод неоднократно цитировали — Коппола в "Крестном отце", Терри Гиллиам в "Бразилии", Брайан де Пальма в "Неприкасаемых".Кстати, в завершающем трилогию ("Стачка", "Броненосец "Потемкин") фильме "Октябрь" Эйзенштейн продолжил смелые эксперименты: впервые показал Владимира Ленина в художественном кино. Так режиссер положил начало "кинолениниане" — всем фильмам, посвященным вождю пролетариата.Друг Чаплина и ДиснеяПосле оглушительного успеха "Потемкина" Эйзенштейн получил от Сталина разрешение показать фильм миру. В течение трехлетней поездки он выступал с лекциями во всех крупных европейских столицах, знакомился со знаменитыми деятелями искусства — его работами восхищались Жан Кокто, Марлен Дитрих, Теодор Драйзер, Уолт Дисней.В Голливуде советский режиссер заключил контракт с Paramount на экранизацию романа Драйзера "Американская трагедия" (проект не реализовали), в Латинской Америке снимал картину "Да здравствует Мексика!" (фильм не закончили), написал несколько сценариев.Успех российского гения за рубежом встревожил советские власти — Эйзенштейну отправили телеграмму с информацией о необходимости вернуться в СССР.В Россию режиссер приехал во многом другим человеком. Его будущим ученикам повезло: они знакомились с творческим методом новатора и узнавали о работах зарубежных коллег.У Эйзенштейна получилось создать собственную школу, но он не требовал, чтобы студенты были "эйзенштейнятами" и копировали его. У всех его учеников свой стиль — достаточно назвать имена Михаила Швейцера, Владимира Венгерова, Станислава Ростоцкого, Эльдара Рязанова.Рыцари как прообразы орковЧтобы реабилитировать себя из-за "отрыва от советской реальности", Эйзенштейну после возвращения нужно было снять нечто духоподъемное.Восстановит репутацию мастера "Александр Невский" — настоящее советское фэнтези. Режиссеру предложили сюжеты и героев из русской истории на выбор: Минина и Пожарского, Ивана Сусанина и Невского.При этом сам мастер пытался предложить Гражданскую войну в Испании, "расовую проблему", но одобрения на киностудиях не получил. И выбрал Невского."Как я сделаю, так оно и будет", — говорил потом постановщик, ведь о той эпохе сохранилось немного сведений.Задачей Эйзенштейна было показать, что Невский — не эксплуататор трудового крестьянства и пролетариата, а великий воин.Сценарий несколько раз переписывали, Ледовое побоище из-за сжатых сроков снимали летом, а костюм героя создавали по копии древних доспехов из Эрмитажа.Успех был ошеломительным как в России (в новогоднюю ночь в столице многие облачились в маскарадные костюмы Невского), так и за рубежом. Фильм показывали в Белом доме, Рузвельт тепло о нем отзывался.Интересно, что после подписания пакта Молотова — Риббентропа "Невского" из-за политкорректности изъяли из кинотеатров, а с началом Великой Отечественной войны вернули в прокат."Александр Невский" повлиял и на будущие исторические фильмы, и на фэнтези — на картину "Конан-варвар", даже на "Звездные войны". И еще один интересный факт: орки из мультфильма 1978 года "Властелин колец" созданы Эйзенштейном. Точнее, срисованы с изображений тевтонских рыцарей с помощью фотоперекладки или ротоскопирования."Невский" — пример того, как социально-политическую повестку прошлого переносят в современный контекст. Темы и проблемы героев оказываются неожиданно актуальными. Такой прием сейчас используют во многих американских и российских проектах.Кстати, за этот фильм режиссера наградили орденом Ленина и дали звание доктора искусствоведения (хотя никакую диссертацию Эйзенштейн не защищал).Историческое полотно"Фильм Эйзенштейна "Иван Грозный", который я увидел после Второй мировой войны, представляется мне высшим достижением в жанре исторических фильмов, — признавался Чарли Чаплин. — Эйзенштейн трактует историю поэтически, а это, на мой взгляд, превосходнейший метод ее трактовки".Историческая биография в первой части доносила мысль о борьбе за русское царство, во второй — поднимала вопрос трагедии власти и одиночества ("един, но один").Но вторую часть раскритиковала партия (якобы Грозный показан безвольным, как Гамлет, а опричники — шайкой дегенератов).Эйзенштейн переживал, добивался аудиенции в правительстве. Встретившись со Сталиным, Молотовым и Ждановым, режиссер выслушал претензии и получил конкретные рекомендации по правкам. Но переснять вторую часть не успел из-за болезни, а затем и кончины. Продолжение эпоса о Грозном, отвергнутое Сталиным, вышло в прокат лишь в 1958-м.Несмотря на все сложности и идеологические дилеммы, влияние и вклад Эйзенштейна в киноискусство едва ли можно измерить. Чего стоит только типология монтажа, созданная им и ставшая затем азбукой кино. Многие упрекают режиссера в формализме и пропаганде, но при этом цитируют, учатся и подражают ему до сих пор.

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культура, россия, сергей эйзенштейн, кино