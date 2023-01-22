https://sputnik-abkhazia.ru/20230122/spetsseriyu-marok-k-30-letiyu-druzhby-s-abkhaziey-vypustili-v-pridnestrove--1043729580.html

Спецсерию марок к 30-летию дружбы с Абхазией выпустили в Приднестровье

Спецсерию марок к 30-летию дружбы с Абхазией выпустили в Приднестровье

В Главном отделении почты Приднестровья 23 января состоится спецгашение серии марок "30 лет Договору о дружбе с Республикой Абхазия". 22.01.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ? 22 янв - Sputnik. В Приднестровье выпустили специальную серию марок к 30-летию дружбы с Абхазией, об этом сообщает Минцифры республики.На марках изображены фрукты, которые выращивают в Абхазии, - киви, хурма, инжир, мушмула, фейхоа, мандарин. Тираж каждой - 6300 штук. Тираж марочного листа - 700 штук30 лет со дня подписания Договора "О дружбе и сотрудничестве между Приднестровской Молдавской Республикой и Республикой Абхазия" исполнилось 22 января. Документ подписывал Владислав Ардзинба и Игорь Смирнов.За 30 лет республики подписали более 30 документов, касающихся взаимодействия в экономической, гуманитарной, правоохранительной, военно-политической и социальной сферах.

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