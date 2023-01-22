https://sputnik-abkhazia.ru/20230122/spetsseriyu-marok-k-30-letiyu-druzhby-s-abkhaziey-vypustili-v-pridnestrove--1043729580.html
Спецсерию марок к 30-летию дружбы с Абхазией выпустили в Приднестровье
Спецсерию марок к 30-летию дружбы с Абхазией выпустили в Приднестровье
В Главном отделении почты Приднестровья 23 января состоится спецгашение серии марок "30 лет Договору о дружбе с Республикой Абхазия". 22.01.2023, Sputnik Абхазия
2023-01-22T11:40+0300
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СУХУМ? 22 янв - Sputnik. В Приднестровье выпустили специальную серию марок к 30-летию дружбы с Абхазией, об этом сообщает Минцифры республики.На марках изображены фрукты, которые выращивают в Абхазии, - киви, хурма, инжир, мушмула, фейхоа, мандарин. Тираж каждой - 6300 штук. Тираж марочного листа - 700 штук30 лет со дня подписания Договора "О дружбе и сотрудничестве между Приднестровской Молдавской Республикой и Республикой Абхазия" исполнилось 22 января. Документ подписывал Владислав Ардзинба и Игорь Смирнов.За 30 лет республики подписали более 30 документов, касающихся взаимодействия в экономической, гуманитарной, правоохранительной, военно-политической и социальной сферах.
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абхазия, приднестровская молдавская республика, политика, марки
абхазия, приднестровская молдавская республика, политика, марки
Спецсерию марок к 30-летию дружбы с Абхазией выпустили в Приднестровье
11:40 22.01.2023 (обновлено: 12:09 22.01.2023)
В Главном отделении почты Приднестровья 23 января состоится спецгашение серии марок "30 лет Договору о дружбе с Республикой Абхазия".
СУХУМ? 22 янв - Sputnik. В Приднестровье выпустили специальную серию марок к 30-летию дружбы с Абхазией, об этом сообщает Минцифры республики.
"Серия знакомит нас с дружественной страной. На марках размещены оригинальные рисунки экзотических фруктов, которые выращивают в Абхазии. На конвертах первого дня представлены изображения достопримечательностей республики", - говорится в сообщении.
На марках изображены фрукты, которые выращивают в Абхазии, - киви, хурма, инжир, мушмула, фейхоа, мандарин. Тираж каждой - 6300 штук. Тираж марочного листа - 700 штук
30 лет со дня подписания Договора "О дружбе и сотрудничестве между Приднестровской Молдавской Республикой и Республикой Абхазия" исполнилось 22 января. Документ подписывал Владислав Ардзинба и Игорь Смирнов.
За 30 лет республики подписали более 30 документов, касающихся взаимодействия в экономической, гуманитарной, правоохранительной, военно-политической и социальной сферах.