https://sputnik-abkhazia.ru/20230122/vs-rossii-i-dobrovoltsy-unichtozhili-bolee-80-ukrainskikh-voennykh-v-dnr-1043731641.html
ВС России и добровольцы уничтожили более 80 украинских военных в ДНР
ВС России и добровольцы уничтожили более 80 украинских военных в ДНР
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 376 самолетов, 203 вертолета, 2931 беспилотный летательный аппарат, 401 зенитный ракетный... 22.01.2023, Sputnik Абхазия
2023-01-22T15:20+0300
2023-01-22T15:20+0300
2023-01-22T15:20+0300
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СУХУМ, 22 янв - Sputnik. Российские военные и добровольцы нанесли огневое поражение подразделениям противника в районах четырех населенных пунктов в ДНР, уничтожены более 80 украинских военных и бронетехника, заявили в воскресенье в Минобороны РФ.Отмечается, что также в районе населенного пункта Антоновка Донецкой народной республики уничтожен склад артиллерийских боеприпасов украинских войск."За сутки на данном направлении уничтожено более 80 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля, а также гаубица Д-30", - добавили в МО РФ.Кроме того, российские военные проводили наступательные действия на Запорожском направлении и заняли там выгодные позиции и рубежи.Отмечается, что за сутки на этом направлении были уничтожены до 85 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины, пикап, две гаубицы Д-20 в районах населенных пунктов Степногорск Запорожской области и Пречистовка в ДНР.
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министерство обороны рф, украина, россия, днр
министерство обороны рф, украина, россия, днр
ВС России и добровольцы уничтожили более 80 украинских военных в ДНР
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 376 самолетов, 203 вертолета, 2931 беспилотный летательный аппарат, 401 зенитный ракетный комплекс, 7601 танк и другие боевые бронированные машины.
СУХУМ, 22 янв - Sputnik. Российские военные и добровольцы нанесли огневое поражение подразделениям противника в районах четырех населенных пунктов в ДНР, уничтожены более 80 украинских военных и бронетехника, заявили в воскресенье в Минобороны РФ.
"На Донецком направлении подразделения Южного военного округа и добровольцы штурмовых отрядов продолжали успешные наступательные действия и нанесли огневое поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Раздоловка, Благодатное, Краснополье и Северное Донецкой народной республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Отмечается, что также в районе населенного пункта Антоновка Донецкой народной республики уничтожен склад артиллерийских боеприпасов украинских войск.
"За сутки на данном направлении уничтожено более 80 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля, а также гаубица Д-30", - добавили в МО РФ.
Кроме того, российские военные проводили наступательные действия на Запорожском направлении и заняли там выгодные позиции и рубежи.
Отмечается, что за сутки на этом направлении были уничтожены до 85 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины, пикап, две гаубицы Д-20 в районах населенных пунктов Степногорск Запорожской области и Пречистовка в ДНР.