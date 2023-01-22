https://sputnik-abkhazia.ru/20230122/vs-rossii-i-dobrovoltsy-unichtozhili-bolee-80-ukrainskikh-voennykh-v-dnr-1043731641.html

ВС России и добровольцы уничтожили более 80 украинских военных в ДНР

ВС России и добровольцы уничтожили более 80 украинских военных в ДНР

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 376 самолетов, 203 вертолета, 2931 беспилотный летательный аппарат, 401 зенитный ракетный... 22.01.2023, Sputnik Абхазия

2023-01-22T15:20+0300

2023-01-22T15:20+0300

2023-01-22T15:20+0300

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СУХУМ, 22 янв - Sputnik. Российские военные и добровольцы нанесли огневое поражение подразделениям противника в районах четырех населенных пунктов в ДНР, уничтожены более 80 украинских военных и бронетехника, заявили в воскресенье в Минобороны РФ.Отмечается, что также в районе населенного пункта Антоновка Донецкой народной республики уничтожен склад артиллерийских боеприпасов украинских войск."За сутки на данном направлении уничтожено более 80 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля, а также гаубица Д-30", - добавили в МО РФ.Кроме того, российские военные проводили наступательные действия на Запорожском направлении и заняли там выгодные позиции и рубежи.Отмечается, что за сутки на этом направлении были уничтожены до 85 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины, пикап, две гаубицы Д-20 в районах населенных пунктов Степногорск Запорожской области и Пречистовка в ДНР.

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