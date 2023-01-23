https://sputnik-abkhazia.ru/20230123/dandykin-o-blokirovke-transha-pomoschi-ukraine-vengriey-prosvetlenie-v-umakh-budet-i-u-drugikh-1043744818.html

Дандыкин о блокировке транша помощи Украине Венгрией: просветление в умах будет и у других

Дандыкин о блокировке транша помощи Украине Венгрией: просветление в умах будет и у других

Военный эксперт прокомментировал решение Будапешта о блокировании помощи от ЕС на вооружение для Киева, а также выразил мнение по поводу дальнейшего развития... 23.01.2023, Sputnik Абхазия

2023-01-23T15:10+0300

2023-01-23T15:10+0300

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Дандыкин о блокировке транша помощи Украине Венгрией Дандыкин о блокировке транша помощи Украине Венгрией

Венгрия заблокировала седьмой транш помощи Европейского союза на вооружение Украины, сообщила радиостанция RMF FM.В эфире радио Sputnik военный эксперт Василий Дандыкин отметил, что нельзя отдавать другим то, что было накоплено за многие годы."Венгрия выстраивает национальную позицию. Так было всегда, даже когда страна находилась в составе Австро-Венгрии. Думаю, такая позиция будет и у других стран. Нельзя свое благосостояние, все, что накоплено, отдавать другим во имя демократии, принципы которой осуществляются по американским лекалам", — заявил Дандыкин.По его словам, аналогичную позицию в схожих ситуациях продемонстрирует и Турция, что может грозить ей исключением из НАТО, но разлад в альянсе — очень хорошая новость для России.

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