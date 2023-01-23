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Гражданин и начальник: Бутба о состоянии абхазской медицины и планах по ее развитию
Гражданин и начальник: Бутба о состоянии абхазской медицины и планах по ее развитию
О развитии абхазской медицины, о том, как удается решать проблемы в этой сфере, какую помощь оказывает Россия и какие госпрограммы работают на благо населения... 23.01.2023, Sputnik Абхазия
2023-01-23T17:09+0300
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Гражданин и начальник: Бутба о состоянии абхазской медицины и планах по ее развитию
Гражданин и начальник: Бутба о состоянии абхазской медицины и планах по ее развитию
Интервью с Эдуардом Бутба слушайте в аудиофайле.
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подкасты, гражданин и начальник, абхазия, медицина, россия, здоровье, аудио
подкасты, гражданин и начальник, абхазия, медицина, россия, здоровье, аудио
Гражданин и начальник: Бутба о состоянии абхазской медицины и планах по ее развитию
17:09 23.01.2023 (обновлено: 17:19 23.01.2023)
О развитии абхазской медицины, о том, как удается решать проблемы в этой сфере, какую помощь оказывает Россия и какие госпрограммы работают на благо населения страны, в эфире радио Sputnik рассказал министр здравоохранения Эдуард Бутба.
Интервью с Эдуардом Бутба слушайте в аудиофайле
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