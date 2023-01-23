https://sputnik-abkhazia.ru/20230123/grazhdanin-i-nachalnik-butba-o-sostoyanii-abkhazskoy-meditsiny-i-planakh-po-ee-razvitiyu-1043745688.html

Гражданин и начальник: Бутба о состоянии абхазской медицины и планах по ее развитию

Гражданин и начальник: Бутба о состоянии абхазской медицины и планах по ее развитию

О развитии абхазской медицины, о том, как удается решать проблемы в этой сфере, какую помощь оказывает Россия и какие госпрограммы работают на благо населения... 23.01.2023, Sputnik Абхазия

2023-01-23T17:09+0300

2023-01-23T17:09+0300

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Гражданин и начальник: Бутба о состоянии абхазской медицины и планах по ее развитию Гражданин и начальник: Бутба о состоянии абхазской медицины и планах по ее развитию

Интервью с Эдуардом Бутба слушайте в аудиофайле.

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