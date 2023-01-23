https://sputnik-abkhazia.ru/20230123/ostorozhno-spoyler-turava-i-gaguliya-o-lyubimykh-knigakh-i-filmakh-1043680444.html
Осторожно, спойлер: Турава и Гагулия о любимых книгах и фильмах
Осторожно, спойлер: Турава и Гагулия о любимых книгах и фильмах
Любимые фильмы и книги ведущих Ирины Турава и Артура Гагулия представлены вниманию слушателей в очередном эпизоде радиопередачи "Осторожно, спойлер!". Они... 23.01.2023, Sputnik Абхазия
2023-01-23T10:07+0300
2023-01-23T10:07+0300
2023-01-23T10:45+0300
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Осторожно, спойлер: Турава и Гагулия о любимых книгах и фильмах
Осторожно, спойлер: Турава и Гагулия о любимых книгах и фильмах
Любимые фильмы и книги ведущих Ирины Турава и Артура Гагулия представлены вниманию слушателей в очередном эпизоде радиопередачи "Осторожно, спойлер!". Они поделились мнением о литературных произведениях "Памяти памяти: Романс" Марии Степановой и "Проклятая тварь" Амброза Бирса. В рамках кинематографической части выпуска Ирина и Артур рассказали о фильмах "Бьютифул" Алехандро Иньярриту и "Поезд на Юму" Джеймса Мэнголда.Подробности слушайте в аудиофайле."Осторожно, спойлер!": передача о книгах и кино, анализ актуальных новинок с ведущими проекта – автором и преподавателем курса по киноведению и скорочтению, дипломатом и литературным блогером Ириной Турава и сотрудником МИД Абхазии Артуром Гагулия.
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абхазия, кино, литература, театр, осторожно, спойлер , подкасты, аудио
абхазия, кино, литература, театр, осторожно, спойлер , подкасты, аудио
Любимые фильмы и книги ведущих Ирины Турава и Артура Гагулия представлены вниманию слушателей в очередном эпизоде радиопередачи "Осторожно, спойлер!". Они поделились мнением о литературных произведениях "Памяти памяти: Романс" Марии Степановой и "Проклятая тварь" Амброза Бирса. В рамках кинематографической части выпуска Ирина и Артур рассказали о фильмах "Бьютифул" Алехандро Иньярриту и "Поезд на Юму" Джеймса Мэнголда.
Подробности слушайте в аудиофайле
.
"Осторожно, спойлер!": передача о книгах и кино, анализ актуальных новинок с ведущими проекта – автором и преподавателем курса по киноведению и скорочтению, дипломатом и литературным блогером Ириной Турава и сотрудником МИД Абхазии Артуром Гагулия.