https://sputnik-abkhazia.ru/20230123/ostorozhno-spoyler-turava-i-gaguliya-o-lyubimykh-knigakh-i-filmakh-1043680444.html

Осторожно, спойлер: Турава и Гагулия о любимых книгах и фильмах

Осторожно, спойлер: Турава и Гагулия о любимых книгах и фильмах

Любимые фильмы и книги ведущих Ирины Турава и Артура Гагулия представлены вниманию слушателей в очередном эпизоде радиопередачи "Осторожно, спойлер!". Они... 23.01.2023, Sputnik Абхазия

2023-01-23T10:07+0300

2023-01-23T10:07+0300

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Осторожно, спойлер: Турава и Гагулия о любимых книгах и фильмах Осторожно, спойлер: Турава и Гагулия о любимых книгах и фильмах

Любимые фильмы и книги ведущих Ирины Турава и Артура Гагулия представлены вниманию слушателей в очередном эпизоде радиопередачи "Осторожно, спойлер!". Они поделились мнением о литературных произведениях "Памяти памяти: Романс" Марии Степановой и "Проклятая тварь" Амброза Бирса. В рамках кинематографической части выпуска Ирина и Артур рассказали о фильмах "Бьютифул" Алехандро Иньярриту и "Поезд на Юму" Джеймса Мэнголда.Подробности слушайте в аудиофайле."Осторожно, спойлер!": передача о книгах и кино, анализ актуальных новинок с ведущими проекта – автором и преподавателем курса по киноведению и скорочтению, дипломатом и литературным блогером Ириной Турава и сотрудником МИД Абхазии Артуром Гагулия.

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