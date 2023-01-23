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Пожилой мужчина погиб в пожаре в Цандрыпше

Пожилой мужчина погиб в пожаре в Цандрыпше

Пожар произошел утром 23 января в двухэтажном доме на улице Пограничной. 23.01.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 23 янв – Sputnik. 78-летний мужчина погиб в пожаре в поселке Цандрыпш Гагрского района, сообщает МЧС Абхазии.Сигнал о происшествии поступил на пульт дежурного МЧС в 10:00. Пожар охватил комнату на первом этаже дома на улице Пограничной. К моменту приезда пожарных огонь уже охватил всю комнату и перекидывался на верхний этаж.Возгорание было ликвидировано.

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