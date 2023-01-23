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Пожилой мужчина погиб в пожаре в Цандрыпше
Пожилой мужчина погиб в пожаре в Цандрыпше
Пожар произошел утром 23 января в двухэтажном доме на улице Пограничной. 23.01.2023, Sputnik Абхазия
2023-01-23T13:37+0300
2023-01-23T13:37+0300
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СУХУМ, 23 янв – Sputnik. 78-летний мужчина погиб в пожаре в поселке Цандрыпш Гагрского района, сообщает МЧС Абхазии.Сигнал о происшествии поступил на пульт дежурного МЧС в 10:00. Пожар охватил комнату на первом этаже дома на улице Пограничной. К моменту приезда пожарных огонь уже охватил всю комнату и перекидывался на верхний этаж.Возгорание было ликвидировано.
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абхазия, новости, мчс абхазии
Пожилой мужчина погиб в пожаре в Цандрыпше
13:37 23.01.2023 (обновлено: 15:18 23.01.2023)
Пожар произошел утром 23 января в двухэтажном доме на улице Пограничной.
СУХУМ, 23 янв – Sputnik.
78-летний мужчина погиб в пожаре в поселке Цандрыпш Гагрского района, сообщает
МЧС Абхазии.
Сигнал о происшествии поступил на пульт дежурного МЧС в 10:00.
Пожар охватил комнату на первом этаже дома на улице Пограничной. К моменту приезда пожарных огонь уже охватил всю комнату и перекидывался на верхний этаж.
Возгорание было ликвидировано.