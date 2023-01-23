https://sputnik-abkhazia.ru/20230123/prezidium-verkhovnogo-suda-rassmotrit-zhalobu-po-delu-edgara-abukhba-1043750294.html

Президиум Верховного суда рассмотрит жалобу по делу Эдгара Абухба

Президиум Верховного суда рассмотрит жалобу по делу Эдгара Абухба

Гражданин Абхазии Эдгар Абухба был приговорен к девяти годам лишения свободы за изнасилование, развратные действия, грабеж и нанесение тяжких телесных... 23.01.2023, Sputnik Абхазия

2023-01-23T22:10+0300

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СУХУМ, 23 янв - Sputnik. Уголовное дело по обвинению Эдгара Абухба вынесено на рассмотрение Президиума Верховного Суда, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры Абхазии. Надзорную жалобу подал адвокат Абухба, который просит Президиум полностью оправдать своего подзащитного.7 декабря было вынесено постановление об отказе в передаче надзорной жалобы в Президиум, которое было обжаловано председателю Верховного суда, которая, в свою очередь, 28 декабря отменила постановление от 7 декабря. В феврале 2021 года Эдгар Абухба был признан виновным в изнасиловании, развратных действиях, грабеже и причинении тяжких телесных повреждений гражданке России и был обсужден на девять лет в колонии строгого режима со штрафом в десять тысяч рублей и обязанностью выплаты гражданского иска в пользу потерпевшей стороны на сумму 1,5 миллиона рублей.

https://sputnik-abkhazia.ru/20210617/Izmenen-prigovor-po-delu-ob-iznasilovanii-rossiyanki-v-Abkhazii-1032642364.html

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