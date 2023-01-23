https://sputnik-abkhazia.ru/20230123/prezidium-verkhovnogo-suda-rassmotrit-zhalobu-po-delu-edgara-abukhba-1043750294.html
Президиум Верховного суда рассмотрит жалобу по делу Эдгара Абухба
Президиум Верховного суда рассмотрит жалобу по делу Эдгара Абухба
Гражданин Абхазии Эдгар Абухба был приговорен к девяти годам лишения свободы за изнасилование, развратные действия, грабеж и нанесение тяжких телесных... 23.01.2023, Sputnik Абхазия
2023-01-23T22:10+0300
2023-01-23T22:10+0300
2023-01-23T22:10+0300
в абхазии
абхазия
новости
верховный суд абхазии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/04/11/1032238778_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_880c22c0898fb362bfb65d79ab9d9128.jpg
СУХУМ, 23 янв - Sputnik. Уголовное дело по обвинению Эдгара Абухба вынесено на рассмотрение Президиума Верховного Суда, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры Абхазии. Надзорную жалобу подал адвокат Абухба, который просит Президиум полностью оправдать своего подзащитного.7 декабря было вынесено постановление об отказе в передаче надзорной жалобы в Президиум, которое было обжаловано председателю Верховного суда, которая, в свою очередь, 28 декабря отменила постановление от 7 декабря. В феврале 2021 года Эдгар Абухба был признан виновным в изнасиловании, развратных действиях, грабеже и причинении тяжких телесных повреждений гражданке России и был обсужден на девять лет в колонии строгого режима со штрафом в десять тысяч рублей и обязанностью выплаты гражданского иска в пользу потерпевшей стороны на сумму 1,5 миллиона рублей.
https://sputnik-abkhazia.ru/20210617/Izmenen-prigovor-po-delu-ob-iznasilovanii-rossiyanki-v-Abkhazii-1032642364.html
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/04/11/1032238778_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_6b2711ca4fdf4e00d8b3850d3919dad6.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, новости, верховный суд абхазии
абхазия, новости, верховный суд абхазии
Президиум Верховного суда рассмотрит жалобу по делу Эдгара Абухба
Гражданин Абхазии Эдгар Абухба был приговорен к девяти годам лишения свободы за изнасилование, развратные действия, грабеж и нанесение тяжких телесных повреждений 20-летней россиянке.
СУХУМ, 23 янв - Sputnik.
Уголовное дело по обвинению Эдгара Абухба вынесено на рассмотрение Президиума Верховного Суда, сообщает
пресс-служба Генпрокуратуры Абхазии.
Надзорную жалобу подал адвокат Абухба, который просит Президиум полностью оправдать своего подзащитного.
7 декабря было вынесено постановление об отказе в передаче надзорной жалобы в Президиум, которое было обжаловано председателю Верховного суда, которая, в свою очередь, 28 декабря отменила постановление от 7 декабря.
В феврале 2021 года Эдгар Абухба был признан виновным в изнасиловании, развратных действиях, грабеже и причинении тяжких телесных повреждений гражданке России и был обсужден на девять лет в колонии строгого режима со штрафом в десять тысяч рублей и обязанностью выплаты гражданского иска в пользу потерпевшей стороны на сумму 1,5 миллиона рублей.