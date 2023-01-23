https://sputnik-abkhazia.ru/20230123/turtsiyu-vygonyayut-iz-nato-chem-erdogan-ne-ugodil-alyansu-1043735879.html

Турцию "выгоняют" из НАТО: Чем Эрдоган не угодил альянсу

Турцию "выгоняют" из НАТО: Чем Эрдоган не угодил альянсу

Западные СМИ часто обвиняют Анкару в том, что Турция зарабатывает на российско-украинском конфликте и не помогает Киеву победить Москву. 23.01.2023, Sputnik Абхазия

2023-01-23T09:00+0300

2023-01-23T09:00+0300

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Периодически звучат призывы исключить турок из НАТО. Пойдут ли на это в альянсе, для РИА Новости разбирался Михаил Катков.Эрдоган в огнеЕвросоюз и США несколько месяцев уговаривают Турцию согласиться на вступление Швеции и Финляндии в Североатлантический блок. Прошлым летом подписали дорожную карту по условиям интеграции. Поводом стала акция Рабочей партии Курдистана — активисты сожгли чучело Реджепа Тайипа Эрдогана на площади в центре Стокгольма. В связи с этим президент Турции обвинил скандинавские страны в сохранении плацдарма для подрывной деятельности в Европе и потребовал создать механизм выдворения "курдских террористов".Руководство Евросоюза проигнорировало "перформанс". Эрдогана поддержал только глава МИД Венгрии Петер Сийярто. По его словам, так шутить нельзя — это неуважение не только к президенту, но и народу в целом. Акцию он назвал "позорной и отвратительной". Венгрия и Турция — единственные члены НАТО, которые противятся принятию Швеции и Финляндии в блок. При этом венгерский лидер Виктор Орбан пообещал, что Будапешт поддержит расширение альянса в середине февраля, когда откроется первая сессия парламента.Тем временем официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын предупреждает, что у шведов и финнов остается все меньше времени. Если они хотят интегрироваться до июльского саммита НАТО, то должны завершить все приготовления к маю, когда Анкара запланировала президентские выборы.Ненужный берегБывший помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил: если Эрдоган переизберется, членство Турции в НАТО следует поставить под вопрос. Все из-за пророссийской позиции. Турки не только не поддержали санкции против Москвы, но и препятствуют вступлению Швеции и Финляндии в альянс, возмущается Болтон в статье для британской The Daily Telegraph. В итоге международного давления не хватает для "уничтожения российской экономики", в то время как значительная часть украинского капитала "обращена в пыль", отмечает политик.Полгода назад колумнист CNN Дэвид Андельман также призывал исключить Турцию из НАТО. Причем подчеркнул, что впервые заговорили об этом после покупки Анкарой российских ЗРС С-400 вместо американских Patriot. Проблемы с Финляндией и Швецией усугубили ситуацию. Альтернативой изгнанию турок Андельман назвал реформу альянса, которая отменит принцип коллективного согласия при принятии ключевых решений.Тему "НАТО без Турции" действительно поднимают не первый год. К примеру, в 2019-м немецкие СМИ критиковали Анкару за военную операцию на севере Сирии. Лидер СДПГ в бундестаге Рольф Мютцених заявил Der Spiegel, что генсек альянса Йенс Столтенберг должен оценить последствия вторжения Анкары и усомнился в том, что она надежный партнер. Кроме того, согласно опросу аналитической компании YouGov, 58% немцев поддержали выдворение Турции.Впрочем, выгнать турок из альянса невозможно — нет такого механизма. Анкара может сама заявить об уходе, но даже в этом случае предстоит длительная процедура согласования с остальными членами. Учитывая, что у Турции вторая по численности армия в НАТО, это стало бы серьезным ударом по безопасности стран Восточной Европы.Любит не любитВыход из альянса поддерживает созданная в 2015-м турецкая партия "Родина", в рядах которой свыше 20 тысяч человек. Ее лидер Догу Перинчека считает, что НАТО и США — враги Анкары, поэтому чем сильнее они, тем хуже туркам. В прошлом политик выступал за ликвидацию американских баз в Турции и поддержал начало спецоперации России на Украине.Однако 18 января министр обороны Хулуси Акар в интервью британской Financial Times заявил: страна против альянса никогда не выступала и не собирается. Вместе с тем он подчеркнул, что не может представить НАТО без турок, но хочет, чтобы остальные члены организации к ним прислушались.А глава МИД Мевлют Чавушоглу указал, что процесс вступления Швеции и Финляндии в военный блок не должен быть связан со сделкой Анкары и Вашингтона по истребителям F-16. Таким образом он ответил на слова финского коллеги Пекка Хаависто о том, что переговоры о самолетах могут ускорить интеграцию. Напомним: после приобретения С-400 США отказали Турции в поставках истребителей F-35. Теперь Анкара надеется получить самолеты предыдущего поколения.Выхода нетПо мнению экспертов, публикациями об исключении страны НАТО пытается сделать Турцию более покладистой. Это такой же инструмент давления, как и договор о поставках самолетов. При этом всерьез никто не хочет избавляться от турецкой армии — одной из сильнейших в мире."Турция слишком важна для альянса. Даже если Анкара часто трактует свои обязательства слишком вольно, они все равно накладывают на нее определенные ограничения", — говорит главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Федор Лукьянов. По его словам, многие в НАТО недовольны слишком независимой позицией Анкары. Однако претензии звучат только на уровне СМИ или политиков, не принимающих судьбоносных решений.Замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов уверен, что Турция — одна из немногих стран НАТО, которая действует самостоятельно. "Если ее заставят изменить поведение, это станет серьезным ударом по репутации альянса и он превратится в союз сателлитов США, что не понравится другим членам. Поэтому, какими бы натянутыми не оставались отношения между Североатлантическим блоком и Турцией, выгонять ее никто не будет", — считает эксперт.Вместе с тем, отмечает Суслов, в случае военного конфликта НАТО с Россией Турция может отказаться от участия в нем. Такие прецеденты были. К примеру, в 2000-е Франция и Германия выступили против вторжения в Ирак, в 2011-м Берлин не поддержал операцию блока в Ливии. Кроме того, напоминает политолог, Турция выступает в роли посредника между альянсом и Россией, что делает столкновение маловероятным.

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