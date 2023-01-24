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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Ранее Путин признал суверенитет ЛНР и ДНР.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230124/desyat-ukrainskikh-bespilotnikov-byli-sbity-sredstvami-pvo-rossii-za-sutki-1043774205.html
Десять украинских беспилотников были сбиты средствами ПВО России за сутки
Десять украинских беспилотников были сбиты средствами ПВО России за сутки
Вооруженные Силы России продолжают проведение специальной военной операции. 24.01.2023, Sputnik Абхазия
2023-01-24T21:19+0300
2023-01-24T21:19+0300
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СУХУМ, 24 янв - Sputnik. Российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили десять украинских беспилотников в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях, сообщает Министерство обороны России.На Купянском направлении авиацией и артиллерией России нанесено огневое поражение подразделениям 14-й механизированной бригады ВСУ и 103-й бригады территориальной обороны, уничтожено более 40 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина и автомобиль.На Красно-Лиманском направлении нанесено поражение подразделениям 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ, уничтожено свыше 30 украинских военнослужащих, пять боевых бронированных машин, артиллерийская система М-777 и две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/ТPQ-37.На Донецком направлении армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение подразделениям 25-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. Общие потери противника составили до 50 военнослужащих, бронетранспортер, два пикапа, боевая машина РСЗО "Град" и гаубица "Мста-Б". На Запорожском направлении за сутки уничтожено более 25 украинских военнослужащих 108-й бригады территориальной обороны, а также самоходная гаубица "Акация", две гаубицы Д-20 и Д-30, и три автомобиля. На Херсонском направлении уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/ТPQ-50.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230123/svo-operativnoe-okruzhenie-artemovska-i-vzlom-oborony-vsu-v-zaporozhe-1043750660.html
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новости, россия, украина, министерство обороны рф, донбасс
новости, россия, украина, министерство обороны рф, донбасс

Десять украинских беспилотников были сбиты средствами ПВО России за сутки

21:19 24.01.2023
© Sputnik / Стрингер / Перейти в фотобанкУчения по огневой подготовке Народной милиции ЛНР
Учения по огневой подготовке Народной милиции ЛНР - Sputnik Абхазия, 1920, 24.01.2023
© Sputnik / Стрингер
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Вооруженные Силы России продолжают проведение специальной военной операции.
СУХУМ, 24 янв - Sputnik. Российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили десять украинских беспилотников в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях, сообщает Министерство обороны России.
Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией России за сутки поражены пункт управления 57-й отдельной механизированной бригады ВСУ, самоходная огневая установка украинского зенитного ракетного комплекса "Бук-М1", склад ракетно-артиллерийского вооружения, нанесено поражение 64 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 102 районах.
На Купянском направлении авиацией и артиллерией России нанесено огневое поражение подразделениям 14-й механизированной бригады ВСУ и 103-й бригады территориальной обороны, уничтожено более 40 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина и автомобиль.
На Красно-Лиманском направлении нанесено поражение подразделениям 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ, уничтожено свыше 30 украинских военнослужащих, пять боевых бронированных машин, артиллерийская система М-777 и две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/ТPQ-37.
На Донецком направлении армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение подразделениям 25-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. Общие потери противника составили до 50 военнослужащих, бронетранспортер, два пикапа, боевая машина РСЗО "Град" и гаубица "Мста-Б".
Подготовка бойцов добровольческого батальона имени Судоплатова на полигоне в Запорожской области - Sputnik Абхазия, 1920, 23.01.2023
Военная спецоперация РФ в Донбассе
СВО: оперативное окружение Артемовска и взлом обороны ВСУ в Запорожье
Вчера, 23:00
На Запорожском направлении за сутки уничтожено более 25 украинских военнослужащих 108-й бригады территориальной обороны, а также самоходная гаубица "Акация", две гаубицы Д-20 и Д-30, и три автомобиля.
На Херсонском направлении уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/ТPQ-50.
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