https://sputnik-abkhazia.ru/20230124/desyat-ukrainskikh-bespilotnikov-byli-sbity-sredstvami-pvo-rossii-za-sutki-1043774205.html

Десять украинских беспилотников были сбиты средствами ПВО России за сутки

Десять украинских беспилотников были сбиты средствами ПВО России за сутки

Вооруженные Силы России продолжают проведение специальной военной операции. 24.01.2023, Sputnik Абхазия

2023-01-24T21:19+0300

2023-01-24T21:19+0300

2023-01-24T21:19+0300

военная спецоперация рф в донбассе

новости

россия

украина

министерство обороны рф

донбасс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/03/09/1038013427_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_49775ba14f3b550b56fc9563c2d4e4f2.jpg

СУХУМ, 24 янв - Sputnik. Российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили десять украинских беспилотников в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях, сообщает Министерство обороны России.На Купянском направлении авиацией и артиллерией России нанесено огневое поражение подразделениям 14-й механизированной бригады ВСУ и 103-й бригады территориальной обороны, уничтожено более 40 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина и автомобиль.На Красно-Лиманском направлении нанесено поражение подразделениям 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ, уничтожено свыше 30 украинских военнослужащих, пять боевых бронированных машин, артиллерийская система М-777 и две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/ТPQ-37.На Донецком направлении армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение подразделениям 25-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. Общие потери противника составили до 50 военнослужащих, бронетранспортер, два пикапа, боевая машина РСЗО "Град" и гаубица "Мста-Б". На Запорожском направлении за сутки уничтожено более 25 украинских военнослужащих 108-й бригады территориальной обороны, а также самоходная гаубица "Акация", две гаубицы Д-20 и Д-30, и три автомобиля. На Херсонском направлении уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/ТPQ-50.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230123/svo-operativnoe-okruzhenie-artemovska-i-vzlom-oborony-vsu-v-zaporozhe-1043750660.html

россия

украина

донбасс

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

новости, россия, украина, министерство обороны рф, донбасс