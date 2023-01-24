https://sputnik-abkhazia.ru/20230124/garik-sanguliya-naznachen-glavoy-gosupravleniya-okhrany-istoriko-kulturnogo-naslediya-1043766378.html

Гарик Сангулия назначен главой Госуправления охраны историко-культурного наследия

Гарик Сангулия назначен главой Госуправления охраны историко-культурного наследия

Соответствующий указ был подписан главой государства в понедельник, 23 января. 24.01.2023, Sputnik Абхазия

2023-01-24T16:44+0300

2023-01-24T16:44+0300

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СУХУМ, 24 янв – Sputnik. Гарик Сангулия назначен начальником Государственного управления охраны историко-культурного наследия Абхазии, сообщает пресс-служба главы государства.Гарик Сангулия – научный сотрудник отдела археологии АбИГИ, преподаватель кафедры истории, археологии и этнологии Абхазии на историческом факультете АГУ. Научной работой занимается с 1983 года, в область научных интересов входят археология, абхазоведение, кавказоведение. Принимал участие в конференциях, конгрессах, семинарах, круглых столах, сессиях в Абхазии и за рубежом, руководил археологическими раскопками на территории республики.

https://sputnik-abkhazia.ru/20191215/Sila-koltsa-i-legenda-o-perse-chto-nashli-arkheologi-pri-raskopkakh-Velikoy-Abkhazskoy-steny-1029013547.html

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