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Литературно-музыкальный вечер к юбилею Высоцкого пройдет в Доме Москвы
Литературно-музыкальный вечер к юбилею Высоцкого пройдет в Доме Москвы
Владимир Высоцкий – советский поэт, бард, автор более 600 песен и 200 стихов, актер театра и кино, лауреат Государственной премии СССР. 24.01.2023, Sputnik Абхазия
2023-01-24T09:00+0300
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СУХУМ, 24 янв – Sputnik. Литературно-музыкальная гостиная, посвященная жизни и творчеству поэта и музыканта Владимира Высоцкого состоится в среду 25 января в Доме Москвы, сообщили Sputnik в пресс-службе представительства Россотрудничества в Абхазии.Организаторы литературно-музыкальной гостиной подготовили для гостей фотовыставку. Также будут показаны отрывки из советских художественных и документальных фильмов с участием поэта, фрагменты концертов и творческих встреч. Вечер пройдет при поддержке образовательных учреждений Сухума и культурно-деловой площадки "Дом Москвы".
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Литературно-музыкальный вечер к юбилею Высоцкого пройдет в Доме Москвы
Владимир Высоцкий – советский поэт, бард, автор более 600 песен и 200 стихов, актер театра и кино, лауреат Государственной премии СССР.
СУХУМ, 24 янв – Sputnik. Литературно-музыкальная гостиная, посвященная жизни и творчеству поэта и музыканта Владимира Высоцкого состоится в среду 25 января в Доме Москвы, сообщили Sputnik в пресс-службе представительства Россотрудничества в Абхазии.
В 2023 году отмечается 85-летие Высоцкого. По словам представителя пресс-службы Русского дома, к юбилейной дате было решено собрать не только поклонников творчества поэта, но и его современников, которые были знакомы с исполнителем и лично поделятся воспоминаниями.
Организаторы литературно-музыкальной гостиной подготовили для гостей фотовыставку. Также будут показаны отрывки из советских художественных и документальных фильмов с участием поэта, фрагменты концертов и творческих встреч.
Вечер пройдет при поддержке образовательных учреждений Сухума и культурно-деловой площадки "Дом Москвы".