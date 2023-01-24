https://sputnik-abkhazia.ru/20230124/literaturno-muzykalnyy-vecher-k-yubileyu-vysotskogo-proydet-v-dome-moskvy-1043750918.html

Литературно-музыкальный вечер к юбилею Высоцкого пройдет в Доме Москвы

Литературно-музыкальный вечер к юбилею Высоцкого пройдет в Доме Москвы

Владимир Высоцкий – советский поэт, бард, автор более 600 песен и 200 стихов, актер театра и кино, лауреат Государственной премии СССР. 24.01.2023, Sputnik Абхазия

2023-01-24T09:00+0300

2023-01-24T09:00+0300

2023-01-24T09:00+0300

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СУХУМ, 24 янв – Sputnik. Литературно-музыкальная гостиная, посвященная жизни и творчеству поэта и музыканта Владимира Высоцкого состоится в среду 25 января в Доме Москвы, сообщили Sputnik в пресс-службе представительства Россотрудничества в Абхазии.Организаторы литературно-музыкальной гостиной подготовили для гостей фотовыставку. Также будут показаны отрывки из советских художественных и документальных фильмов с участием поэта, фрагменты концертов и творческих встреч. Вечер пройдет при поддержке образовательных учреждений Сухума и культурно-деловой площадки "Дом Москвы".

https://sputnik-abkhazia.ru/20210725/sem-faktov-iz-zhizni-vladimira-vysockogo-1021517776.html

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