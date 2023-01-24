https://sputnik-abkhazia.ru/20230124/muzykanty-anton-davidyants-i-laura-vodyanitskaya-provedut-master-klass-v-sukhume-1043759614.html

Музыканты Антон Давидянц и Лаура Водяницкая проведут мастер-класс в Сухуме

Музыканты Антон Давидянц и Лаура Водяницкая проведут мастер-класс в Сухуме

Урок музыки пройдет 7 февраля в Абхазском театре имени Самсона Чанба. 24.01.2023, Sputnik Абхазия

2023-01-24T12:52+0300

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СУХУМ, 24 янв – Sputnik. Бас-гитарист Антон Давидянц и вокалистка Лаура Водяницкая проведут мастер-класс в столице Абхазии, сообщает пресс-служба Министерства культуры.Принять в нем участие сможет любой желающий, достаточно указать свои фамилию, имя и отчество в письме, которое нужно будет отправить по электронному адресу pressinfo_mincult@mail.ru с темой "Мастер-класс".Антон Давидянц – российский бас-гитарист с высочайшим уровнем техники. Он сотрудничал с такими именитыми музыкантами, как Игорь Бутман, Даниил Крамер, Сергей Манукян, Алексей Козлов, Леонид Агутин, Николай Носков, группа "Би-2" и певица Елка.Лаура Водяницкая – джазовая певица, лауреат международных конкурсов, участница крупных фестивалей, заместитель завкафедры эстрадно-джазового пения Московского государственного института культуры.

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