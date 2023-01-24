https://sputnik-abkhazia.ru/20230124/muzykanty-anton-davidyants-i-laura-vodyanitskaya-provedut-master-klass-v-sukhume-1043759614.html
Музыканты Антон Давидянц и Лаура Водяницкая проведут мастер-класс в Сухуме
Музыканты Антон Давидянц и Лаура Водяницкая проведут мастер-класс в Сухуме
Урок музыки пройдет 7 февраля в Абхазском театре имени Самсона Чанба. 24.01.2023, Sputnik Абхазия
2023-01-24T12:52+0300
2023-01-24T12:52+0300
2023-01-24T12:59+0300
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СУХУМ, 24 янв – Sputnik. Бас-гитарист Антон Давидянц и вокалистка Лаура Водяницкая проведут мастер-класс в столице Абхазии, сообщает пресс-служба Министерства культуры.Принять в нем участие сможет любой желающий, достаточно указать свои фамилию, имя и отчество в письме, которое нужно будет отправить по электронному адресу pressinfo_mincult@mail.ru с темой "Мастер-класс".Антон Давидянц – российский бас-гитарист с высочайшим уровнем техники. Он сотрудничал с такими именитыми музыкантами, как Игорь Бутман, Даниил Крамер, Сергей Манукян, Алексей Козлов, Леонид Агутин, Николай Носков, группа "Би-2" и певица Елка.Лаура Водяницкая – джазовая певица, лауреат международных конкурсов, участница крупных фестивалей, заместитель завкафедры эстрадно-джазового пения Московского государственного института культуры.
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MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, новости, музыка
Музыканты Антон Давидянц и Лаура Водяницкая проведут мастер-класс в Сухуме
12:52 24.01.2023 (обновлено: 12:59 24.01.2023)
Урок музыки пройдет 7 февраля в Абхазском театре имени Самсона Чанба.
СУХУМ, 24 янв – Sputnik.
Бас-гитарист Антон Давидянц и вокалистка Лаура Водяницкая проведут мастер-класс в столице Абхазии, сообщает
пресс-служба Министерства культуры.
Мастер-класс пройдет 7 февраля, в 12:00, в концертном зале Абхазского государственного драматического театра имени Самсона Чанба.
Принять в нем участие сможет любой желающий, достаточно указать свои фамилию, имя и отчество в письме, которое нужно будет отправить по электронному адресу pressinfo_mincult@mail.ru с темой "Мастер-класс".
Антон Давидянц – российский бас-гитарист с высочайшим уровнем техники. Он сотрудничал с такими именитыми музыкантами, как Игорь Бутман, Даниил Крамер, Сергей Манукян, Алексей Козлов, Леонид Агутин, Николай Носков, группа "Би-2" и певица Елка.
Лаура Водяницкая – джазовая певица, лауреат международных конкурсов, участница крупных фестивалей, заместитель завкафедры эстрадно-джазового пения Московского государственного института культуры.