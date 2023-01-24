https://sputnik-abkhazia.ru/20230124/politolog-rasskazal-zachem-ukraina-skladiruet-zapadnoe-oruzhie-na-aes-1043756305.html

Политолог рассказал, зачем Украина складирует западное оружие на АЭС

Политолог рассказал, зачем Украина складирует западное оружие на АЭС

Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов рассказал, для чего Киев складирует на АЭС вооружение и боеприпасы, предоставляемые... 24.01.2023, Sputnik Абхазия

2023-01-24T13:58+0300

2023-01-24T13:58+0300

2023-01-24T14:00+0300

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Политолог рассказал, зачем Украина складирует западное оружие на АЭС Политолог рассказал, зачем Украина складирует западное оружие на АЭС

Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что ВСУ размещают западное вооружение и боеприпасы на территориях атомных электростанций и тому есть подтверждение."Это касается наиболее дорогостоящих и дефицитных для ВСУ ракет к комплексам РСЗО HIMARS и зарубежным системам ПВО, а также артиллерийских боеприпасов большого калибра", – приводит его слова пресс-служба СВР.В эфире радио Sputnik заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов отметил, что подобную тактику Киеву подсказали западные страны."Я абсолютно уверен, что именно западные специалисты подсказали Киеву эти действия. Поскольку те вооружения, которые поступают на Украину и которые распиарены Западом как очень качественное оружие, как мы видим, достаточно быстро уничтожаются российской армией. Западный военно-промышленный комплекс, прежде всего американский, несет серьезные репутационные потери. В этой ситуации найден очень циничный способ защиты - складирование вооружений в зонах атомных станций", – сказал Шаповалов.Он добавил, что АЭС используются в качестве щита для дальнейшей милитаризации Украины."Это очень циничный формат действий со стороны Запада и Киева. Складирование вооружения и боеприпасов в зоне атомной станции опасно само по себе, потому что любое, даже случайное попадание боеприпаса может привести к детонации и ядерному заражению. Думаю, это прекрасно понимают за океаном и в Европе. Тем не менее они идут на подобного рода риски. Мир должен знать, что это происходит", – заключил Владимир Шаповалов.

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