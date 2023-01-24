https://sputnik-abkhazia.ru/20230124/takie-obstoyatelstva-katsiya-o-lechenii-grazhdan-abkhazii-za-rubezhom--1043740347.html

Такие обстоятельства: Кация о лечении граждан Абхазии за рубежом

Такие обстоятельства: Кация о лечении граждан Абхазии за рубежом

В случае, если гражданин Абхазии имеет рекомендацию от врача о необходимости лечения за границей, ему будет оказана такая медпомощь, рассказал в интервью радио... 24.01.2023, Sputnik Абхазия

2023-01-24T11:05+0300

2023-01-24T11:05+0300

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Такие обстоятельства: Кация о лечении граждан Абхазии за рубежом Такие обстоятельства: Кация о лечении граждан Абхазии за рубежом

Кабинет министров Абхазии утвердил ведомственную целевую программу "Лечение граждан за пределами и на территории Республики Абхазия" на 2023 год на заседании 19 января."Принцип один – если медицинская помощь не может быть оказана на территории Абхазии, только в этом случае пациент имеет право по направлению врача, рекомендации лечения за пределами Абхазии, обратиться в Министерство здравоохранения, написать заявление, потом его медицинские документы отправляются в профильное медучреждение, получаем ответ и после этого отправляем пациента", – сказал он.Кация добавил, что в случаях необходимости оказания экстренной помощи за пределами Абхазии Минздрав в ускоренном режиме связывается с медучреждениями, и после обсуждения деталей состояния пациента он на реанимобиле отправляется за границу.Подробности слушайте в аудиофайле.

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