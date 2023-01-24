https://sputnik-abkhazia.ru/20230124/tarasch-khagba-naznachen-glavoy-goskomsporta-abkhazii-1043762855.html

Таращ Хагба назначен главой Госкомспорта Абхазии

Таращ Хагба назначен главой Госкомспорта Абхазии

Ранее госкомитет возглавлял Джемал Губаз, который был освобожден от должности 7 декабря 2022 года. 24.01.2023, Sputnik Абхазия

2023-01-24T13:59+0300

2023-01-24T13:59+0300

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СУХУМ, 24 янв - Sputnik. Глава Федерации футбола Абхазии Таращ Хагба назначен главой Государственного комитета Абхазии по делам молодежи и спорту, сообщает пресс-служба главы государства. Соответствующий указ Аслан Бжания подписал 23 января.Таращ Хагба родился в 1991 году. Обладает званием мастера спорта, награжден орденом "Ахьдз-Апша" III степени за победу национальной команды страны на Чемпионате мира по футболу под эгидой ConIFA-2016.С марта 2021 года он руководил Федерацией футбола Абхазии.

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