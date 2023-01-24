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Турбаза: Тванба о том, как представлен горнолыжный туризм в Абхазии
Турбаза: Тванба о том, как представлен горнолыжный туризм в Абхазии
Востребован ли горнолыжный туризм в Абхазии, кто предпочитает такой отдых и каковы возможности для его развития? Обсудили эти вопросы с организатором... 24.01.2023, Sputnik Абхазия
2023-01-24T18:08+0300
2023-01-24T18:08+0300
2023-01-24T18:09+0300
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Турбаза: Тванба о том, как представлен горнолыжный туризм в Абхазии
Турбаза: Тванба о том, как представлен горнолыжный туризм в Абхазии
По словам Тванба, горнолыжный туризм в Абхазии в зачаточном состоянии. Это направление представлено скитуром и сплитбордингом. Абхазия известна этим видом направления, но есть проблемы с инфраструктурой и мало местных гидов, а приезжие не очень хорошо знают абхазские горы, где можно безопасно прокатиться, считает Тванба.Полная версия беседы в аудиофайле.
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абхазия, горнолыжники, спорт, туризм, гиды, турбаза, аудио
Турбаза: Тванба о том, как представлен горнолыжный туризм в Абхазии
18:08 24.01.2023 (обновлено: 18:09 24.01.2023)
Востребован ли горнолыжный туризм в Абхазии, кто предпочитает такой отдых и каковы возможности для его развития? Обсудили эти вопросы с организатором горнолыжных туров, сотрудником Рицинского реликтового национального парка Тимуром Тванба.
По словам Тванба, горнолыжный туризм в Абхазии в зачаточном состоянии. Это направление представлено скитуром и сплитбордингом. Абхазия известна этим видом направления, но есть проблемы с инфраструктурой и мало местных гидов, а приезжие не очень хорошо знают абхазские горы, где можно безопасно прокатиться, считает Тванба.
Полная версия беседы в аудиофайле.