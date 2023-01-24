https://sputnik-abkhazia.ru/20230124/turbaza-tvanba-o-tom-kak-predstavlen-gornolyzhnyy-turizm-v-abkhazii-1043765417.html

Турбаза: Тванба о том, как представлен горнолыжный туризм в Абхазии

Турбаза: Тванба о том, как представлен горнолыжный туризм в Абхазии

Востребован ли горнолыжный туризм в Абхазии, кто предпочитает такой отдых и каковы возможности для его развития? Обсудили эти вопросы с организатором... 24.01.2023, Sputnik Абхазия

2023-01-24T18:08+0300

2023-01-24T18:08+0300

2023-01-24T18:09+0300

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Турбаза: Тванба о том, как представлен горнолыжный туризм в Абхазии Турбаза: Тванба о том, как представлен горнолыжный туризм в Абхазии

По словам Тванба, горнолыжный туризм в Абхазии в зачаточном состоянии. Это направление представлено скитуром и сплитбордингом. Абхазия известна этим видом направления, но есть проблемы с инфраструктурой и мало местных гидов, а приезжие не очень хорошо знают абхазские горы, где можно безопасно прокатиться, считает Тванба.Полная версия беседы в аудиофайле.

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