https://sputnik-abkhazia.ru/20230125/dvoe-grazhdan-rossii-imevshikh-dopusk-k-gostayne-nezakonno-vekhali-v-abkhaziyu-1043790550.html

Двое граждан России, имевших допуск к гостайне, незаконно въехали в Абхазию

Двое граждан России, имевших допуск к гостайне, незаконно въехали в Абхазию

Оперативное сопровождение осуществлялось УФСБ России по Краснодарскому краю. 25.01.2023, Sputnik Абхазия

2023-01-25T14:35+0300

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сочи

абхазия

гостайны

суд

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СУХУМ, 25 янв – Sputnik. Двое гражданина России, имевшие допуск к гостайне, незаконно выехали в Абхазию. Об этом сообщает пресс-служба Краснодарских судов. После увольнения им ограничили выезд за пределы России. Однако летом прошлого года они нарушили запрет. Подсудимые заявили о своем полном согласии с предъявленным обвинением.Им назначен штраф в 250 тысяч рублей каждому.

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