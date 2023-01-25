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Двое граждан России, имевших допуск к гостайне, незаконно въехали в Абхазию
Двое граждан России, имевших допуск к гостайне, незаконно въехали в Абхазию
Оперативное сопровождение осуществлялось УФСБ России по Краснодарскому краю. 25.01.2023, Sputnik Абхазия
2023-01-25T14:35+0300
2023-01-25T14:35+0300
2023-01-25T15:20+0300
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абхазия
гостайны
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СУХУМ, 25 янв – Sputnik. Двое гражданина России, имевшие допуск к гостайне, незаконно выехали в Абхазию. Об этом сообщает пресс-служба Краснодарских судов. После увольнения им ограничили выезд за пределы России. Однако летом прошлого года они нарушили запрет. Подсудимые заявили о своем полном согласии с предъявленным обвинением.Им назначен штраф в 250 тысяч рублей каждому.
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сочи, абхазия, гостайны, суд
сочи, абхазия, гостайны, суд
Двое граждан России, имевших допуск к гостайне, незаконно въехали в Абхазию
14:35 25.01.2023 (обновлено: 15:20 25.01.2023)
Оперативное сопровождение осуществлялось УФСБ России по Краснодарскому краю.
СУХУМ, 25 янв – Sputnik. Двое гражданина России, имевшие допуск к гостайне, незаконно выехали в Абхазию. Об этом сообщает пресс-служба Краснодарских судов.
Житель Нижнего Новгорода и жительница Краснодара занимали должности, на которых имели доступ к сведениям, составляющим государственную тайну с грифом секретности "Совершенно секретно".
После увольнения им ограничили выезд за пределы России. Однако летом прошлого года они нарушили запрет.
Подсудимые заявили о своем полном согласии с предъявленным обвинением.
Им назначен штраф в 250 тысяч рублей каждому.