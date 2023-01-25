https://sputnik-abkhazia.ru/20230125/fedotov-o-kvotnoy-kampanii-rossotrudnichestva-na-obuchenie-v-vuzakh-rossii-v-2023-godu-1043760380.html
Федотов о квотной кампании Россотрудничества на обучение в вузах России в 2023 году
Федотов о квотной кампании Россотрудничества на обучение в вузах России в 2023 году
Руководитель представительства Россотрудничества в Абхазии Дмитрий Федотов в эфире радио Sputnik рассказал о том, как проходит квотная кампания и с какими... 25.01.2023, Sputnik Абхазия
2023-01-25T13:31+0300
2023-01-25T13:31+0300
2023-01-25T14:21+0300
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россотрудничество в абхазии
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Такие обстоятельства: Россотрудничество о квотной кампании на 2023 учебный год
Такие обстоятельства: Россотрудничество о квотной кампании на 2023 учебный год
Квотная кампания в самом разгаре, и остается всего месяц до ее закрытия, сказал Федотов в беседе на радио."Мы сейчас в середине пути. 20 февраля заканчиваем прием заявок. Сейчас очень много ребят, которые обращаются к нам, и в основном проблемы касаются того, как заполнить заявки. Под это дело мы открыли Telegram-канал, который называется "Учеба в России. Абхазия", в рамках которого наши сотрудники консультируют ребят. Они работают 24 часа в сутки и семь дней в неделю, поэтому можно в любое время звонить и писать", – сказал Федотов.По информации руководителя представительства Россотрудничества, в этом году на республику было выделено 110 квот, при этом заявок на сегодняшний день подано чуть больше 70. Федотов отметил, что 32 квоты – это места, которые выделены целевым образом по линии Росавиации, это кадры для нужд будущего аэропорта, подчеркнул он.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
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MIA „Rosiya Segodnya“
подкасты, такие обстоятельства, россотрудничество в абхазии, учеба, квоты, аудио
подкасты, такие обстоятельства, россотрудничество в абхазии, учеба, квоты, аудио
Федотов о квотной кампании Россотрудничества на обучение в вузах России в 2023 году
13:31 25.01.2023 (обновлено: 14:21 25.01.2023)
Руководитель представительства Россотрудничества в Абхазии Дмитрий Федотов в эфире радио Sputnik рассказал о том, как проходит квотная кампания и с какими вопросами сталкиваются организаторы и абитуриенты.
Квотная кампания в самом разгаре, и остается всего месяц до ее закрытия, сказал Федотов в беседе на радио.
"Мы сейчас в середине пути. 20 февраля заканчиваем прием заявок. Сейчас очень много ребят, которые обращаются к нам, и в основном проблемы касаются того, как заполнить заявки. Под это дело мы открыли Telegram-канал, который называется "Учеба в России. Абхазия", в рамках которого наши сотрудники консультируют ребят. Они работают 24 часа в сутки и семь дней в неделю, поэтому можно в любое время звонить и писать", – сказал Федотов.
По информации руководителя представительства Россотрудничества, в этом году на республику было выделено 110 квот, при этом заявок на сегодняшний день подано чуть больше 70. Федотов отметил, что 32 квоты – это места, которые выделены целевым образом по линии Росавиации, это кадры для нужд будущего аэропорта, подчеркнул он.
Полную версию интервью слушайте в аудиофайле
.