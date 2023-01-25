https://sputnik-abkhazia.ru/20230125/glava-minzdrava-abkhazii-s-rabochey-poezdkoy-posetil-ochamchyrskuyu-raybolnitsu-1043793413.html

Глава Минздрава Абхазии с рабочей поездкой посетил Очамчырскую райбольницу

Глава Минздрава Абхазии с рабочей поездкой посетил Очамчырскую райбольницу

Министр здравоохранения Эдуард Бутба с рабочей поездкой посетил Очамчырскую районную больницу. 25.01.2023, Sputnik Абхазия

2023-01-25T15:40+0300

2023-01-25T15:40+0300

2023-01-25T16:48+0300

в абхазии

медицина

абхазия

очамчырский район

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СУХУМ, 25 янв – Sputnik. Очамчырский район – единственный, где нет службы скорой медпомощи, заявил во время своей рабочей поездки глава Минздрава Эдуард Бутба. Бутба также отметил, что в будущем будет прорабатываться вопрос централизации всех медучреждений Абхазии.Некоторые медучреждения подчиняются напрямую министерству, некоторые – главам районов, объяснил глава ведомства. Централизация необходима, чтобы Минздраву было легче оказывать адресную поддержку больницам. По словам главврача Мадонны Кишмария, в больнице необходимо восстановить хирургическое отделение, чтобы жители района могли получать помощь в районной больнице, а не выезжали в Сухум.Главврач также перечислила проблемы, которые есть у больницы:

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очамчырский район

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