https://sputnik-abkhazia.ru/20230125/glava-minzdrava-abkhazii-s-rabochey-poezdkoy-posetil-ochamchyrskuyu-raybolnitsu-1043793413.html
Глава Минздрава Абхазии с рабочей поездкой посетил Очамчырскую райбольницу
Глава Минздрава Абхазии с рабочей поездкой посетил Очамчырскую райбольницу
Министр здравоохранения Эдуард Бутба с рабочей поездкой посетил Очамчырскую районную больницу. 25.01.2023, Sputnik Абхазия
2023-01-25T15:40+0300
2023-01-25T15:40+0300
2023-01-25T16:48+0300
в абхазии
медицина
абхазия
очамчырский район
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/01/19/1043784905_0:20:900:526_1920x0_80_0_0_30fe09c8054a62420f1ffcdd9746e499.jpg
СУХУМ, 25 янв – Sputnik. Очамчырский район – единственный, где нет службы скорой медпомощи, заявил во время своей рабочей поездки глава Минздрава Эдуард Бутба. Бутба также отметил, что в будущем будет прорабатываться вопрос централизации всех медучреждений Абхазии.Некоторые медучреждения подчиняются напрямую министерству, некоторые – главам районов, объяснил глава ведомства. Централизация необходима, чтобы Минздраву было легче оказывать адресную поддержку больницам. По словам главврача Мадонны Кишмария, в больнице необходимо восстановить хирургическое отделение, чтобы жители района могли получать помощь в районной больнице, а не выезжали в Сухум.Главврач также перечислила проблемы, которые есть у больницы:
абхазия
очамчырский район
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/01/19/1043784905_0:0:900:675_1920x0_80_0_0_cc03f85f057690e3e8cb0e2f9f9a5cb3.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
медицина, абхазия, очамчырский район
медицина, абхазия, очамчырский район
Глава Минздрава Абхазии с рабочей поездкой посетил Очамчырскую райбольницу
15:40 25.01.2023 (обновлено: 16:48 25.01.2023)
Министр здравоохранения Эдуард Бутба с рабочей поездкой посетил Очамчырскую районную больницу.
СУХУМ, 25 янв – Sputnik. Очамчырский район – единственный, где нет службы скорой медпомощи, заявил во время своей рабочей поездки глава Минздрава Эдуард Бутба.
По его словам, это вопрос финансирования и дополнительных ставок. Его будут решать на уровне главы района и руководства страны.
Бутба также отметил, что в будущем будет прорабатываться вопрос централизации всех медучреждений Абхазии.
Некоторые медучреждения подчиняются напрямую министерству, некоторые – главам районов, объяснил глава ведомства.
Централизация необходима, чтобы Минздраву было легче оказывать адресную поддержку больницам.
По словам главврача Мадонны Кишмария, в больнице необходимо восстановить хирургическое отделение, чтобы жители района могли получать помощь в районной больнице, а не выезжали в Сухум.
Главврач также перечислила проблемы, которые есть у больницы:
медучреждению необходим кардиограф,
в штате необходим рентгенолог,
приобрести компьютер и принтер для приемной детского отделения,
заменить старый аппарат ультразвуковой диагностики.