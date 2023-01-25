https://sputnik-abkhazia.ru/20230125/glava-rossotrudnichestva-nazval-glavnyy-prioritet-v-rabote-agentstva-1043783880.html

Глава Россотрудничества назвал главный приоритет в работе агентства

Глава Россотрудничества назвал главный приоритет в работе агентства

В последнее время деятельность Россотрудничества кардинально поменялась. В представительстве больше стали ориентироваться на запросы и интересы аудитории. 25.01.2023, Sputnik Абхазия

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россотрудничество

россия

евгений примаков

политика

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СУХУМ, 25 янв – Sputnik. Главный приоритет в работе Россотрудничества – ближнее зарубежье, заявил руководитель Россотрудничества Евгений Примаков.По его словам, за последнее время деятельность Россотрудничества поменялась кардинально.Он также добавил, что в представительстве больше стали ориентироваться на запросы и интересы аудитории."Мы преодолели наследие немножко грустное, немножко смешное старых советских и постсоветских времен, когда специалисты ездили на загнивающий Запад купить себе джинсы и видеомагнитофон. Все. Эта история закончена, слава богу. Мир не сошелся клином на странах Запада", – добавил Примаков. Россотрудничество – ведущее российское агентство. Его главная миссия – усиление гуманитарного влияния России в мире. Организация представлена в 80 странах мира 87 загранпредставительствами. С 2021 года Россотрудничество получило неформальное название "Русский дом".

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