https://sputnik-abkhazia.ru/20230125/glava-rossotrudnichestva-nazval-glavnyy-prioritet-v-rabote-agentstva-1043783880.html
Глава Россотрудничества назвал главный приоритет в работе агентства
Глава Россотрудничества назвал главный приоритет в работе агентства
В последнее время деятельность Россотрудничества кардинально поменялась. В представительстве больше стали ориентироваться на запросы и интересы аудитории. 25.01.2023, Sputnik Абхазия
2023-01-25T20:00+0300
2023-01-25T20:00+0300
2023-01-25T20:00+0300
россотрудничество
россия
евгений примаков
политика
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СУХУМ, 25 янв – Sputnik. Главный приоритет в работе Россотрудничества – ближнее зарубежье, заявил руководитель Россотрудничества Евгений Примаков.По его словам, за последнее время деятельность Россотрудничества поменялась кардинально.Он также добавил, что в представительстве больше стали ориентироваться на запросы и интересы аудитории."Мы преодолели наследие немножко грустное, немножко смешное старых советских и постсоветских времен, когда специалисты ездили на загнивающий Запад купить себе джинсы и видеомагнитофон. Все. Эта история закончена, слава богу. Мир не сошелся клином на странах Запада", – добавил Примаков. Россотрудничество – ведущее российское агентство. Его главная миссия – усиление гуманитарного влияния России в мире. Организация представлена в 80 странах мира 87 загранпредставительствами. С 2021 года Россотрудничество получило неформальное название "Русский дом".
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россотрудничество, россия, евгений примаков, политика
россотрудничество, россия, евгений примаков, политика
Глава Россотрудничества назвал главный приоритет в работе агентства
В последнее время деятельность Россотрудничества кардинально поменялась. В представительстве больше стали ориентироваться на запросы и интересы аудитории.
СУХУМ, 25 янв – Sputnik. Главный приоритет в работе Россотрудничества – ближнее зарубежье, заявил руководитель Россотрудничества Евгений Примаков.
По его словам, за последнее время деятельность Россотрудничества поменялась кардинально.
"Во-первых, географически. Раньше в наших культурных центрах в Европе были десятки человек, сейчас их становится все меньше. Но все больше Русские дома, культурные центры по своему составу в странах ближнего зарубежья. Это вопрос переброски ресурсов, мы сейчас говорим даже не про кадры как таковые. Наш приоритет – ближнее зарубежье", – подчеркнул он.
Он также добавил, что в представительстве больше стали ориентироваться на запросы и интересы аудитории.
"Мы преодолели наследие немножко грустное, немножко смешное старых советских и постсоветских времен, когда специалисты ездили на загнивающий Запад купить себе джинсы и видеомагнитофон. Все. Эта история закончена, слава богу. Мир не сошелся клином на странах Запада", – добавил Примаков.
Россотрудничество – ведущее российское агентство. Его главная миссия – усиление гуманитарного влияния России в мире. Организация представлена в 80 странах мира 87 загранпредставительствами. С 2021 года Россотрудничество получило неформальное название "Русский дом".