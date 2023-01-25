https://sputnik-abkhazia.ru/20230125/grazhdanin-i-nachalnik-lagvilava-o-rezultatakh-proverok-gazovykh-ballonov-v-sukhume-1043781143.html

Гражданин и начальник: Лагвилава о результатах проверок газовых баллонов в Сухуме

Гражданин и начальник: Лагвилава о результатах проверок газовых баллонов в Сухуме

Каковы результаты рейдов Госстандарта по проверке газовых баллонов, почему возникла необходимость в инспекции, какие нарушения чаще выявляют, рассказал... 25.01.2023, Sputnik Абхазия

2023-01-25T16:48+0300

2023-01-25T16:48+0300

2023-01-25T16:48+0300

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Гражданин и начальник: Лагвилава о результатах проверок газовых баллонов в Сухуме Гражданин и начальник: Лагвилава о результатах проверок газовых баллонов в Сухуме

По плану проверки обычно проводятся раз в год, но если есть обращения и жалобы от граждан, то реагируют оперативно, сообщил руководитель департамента по стандартам, сертификации, аккредитации."Вследствие наших проверок было установлено, что газовые баллоны наполняются не в полном объеме. Баллон должен быть заправлен 11 килограммами пропан- бутановой смеси. Мы выявили, что есть отклонения в четыре килограмма в некоторых баллонах, а большая часть один-два килограмма не доливается. На данном этапе проверяли машины в Сухуме. На заправочных газонаполнительных станциях обычно стоят весы, счетчик. При заполнении баллона потребитель сам может посмотреть , какое количество газа ему заправили", – сказал Лагвилава.Полная версия беседы в аудиофайле выше.

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