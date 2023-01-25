https://sputnik-abkhazia.ru/20230125/grazhdanin-i-nachalnik-lagvilava-o-rezultatakh-proverok-gazovykh-ballonov-v-sukhume-1043781143.html
Гражданин и начальник: Лагвилава о результатах проверок газовых баллонов в Сухуме
Гражданин и начальник: Лагвилава о результатах проверок газовых баллонов в Сухуме
Каковы результаты рейдов Госстандарта по проверке газовых баллонов, почему возникла необходимость в инспекции, какие нарушения чаще выявляют, рассказал... 25.01.2023, Sputnik Абхазия
2023-01-25T16:48+0300
2023-01-25T16:48+0300
2023-01-25T16:48+0300
радио
абхазия
газ
баллоны
нарушения
проверки
госстандарт абхазии
подкасты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/01/19/1043781341_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_330dd363bc1b91040e00ea1de38e480a.jpg
Гражданин и начальник: Лагвилава о результатах проверок газовых баллонов в Сухуме
Гражданин и начальник: Лагвилава о результатах проверок газовых баллонов в Сухуме
По плану проверки обычно проводятся раз в год, но если есть обращения и жалобы от граждан, то реагируют оперативно, сообщил руководитель департамента по стандартам, сертификации, аккредитации."Вследствие наших проверок было установлено, что газовые баллоны наполняются не в полном объеме. Баллон должен быть заправлен 11 килограммами пропан- бутановой смеси. Мы выявили, что есть отклонения в четыре килограмма в некоторых баллонах, а большая часть один-два килограмма не доливается. На данном этапе проверяли машины в Сухуме. На заправочных газонаполнительных станциях обычно стоят весы, счетчик. При заполнении баллона потребитель сам может посмотреть , какое количество газа ему заправили", – сказал Лагвилава.Полная версия беседы в аудиофайле выше.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/01/19/1043781341_198:0:2927:2047_1920x0_80_0_0_1f8b1748cf75b339601870f584cd1ef0.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, газ, баллоны, нарушения, проверки, госстандарт абхазии, подкасты, аудио
абхазия, газ, баллоны, нарушения, проверки, госстандарт абхазии, подкасты, аудио
Гражданин и начальник: Лагвилава о результатах проверок газовых баллонов в Сухуме
Каковы результаты рейдов Госстандарта по проверке газовых баллонов, почему возникла необходимость в инспекции, какие нарушения чаще выявляют, рассказал руководитель департамента по стандартам, сертификации, аккредитации и метрологическому надзору Тимур Лагвилава.
По плану проверки обычно проводятся раз в год, но если есть обращения и жалобы от граждан, то реагируют оперативно, сообщил руководитель департамента по стандартам, сертификации, аккредитации.
"Вследствие наших проверок было установлено, что газовые баллоны наполняются не в полном объеме. Баллон должен быть заправлен 11 килограммами пропан- бутановой смеси. Мы выявили, что есть отклонения в четыре килограмма в некоторых баллонах, а большая часть один-два килограмма не доливается. На данном этапе проверяли машины в Сухуме. На заправочных газонаполнительных станциях обычно стоят весы, счетчик. При заполнении баллона потребитель сам может посмотреть , какое количество газа ему заправили", – сказал Лагвилава.
Полная версия беседы в аудиофайле выше.