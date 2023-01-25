https://sputnik-abkhazia.ru/20230125/nachalsya-remont-istoricheskogo-kompleksa-smotrovoy-ploschadki-u-sukhumskoy-gory-1043799771.html
Начался ремонт исторического комплекса смотровой площадки у Сухумской горы
Начался ремонт исторического комплекса смотровой площадки у Сухумской горы
Благоустройство этой территории входит в план подготовки к 30-летию Победы Отечественной войне народа Абхазии. 25.01.2023, Sputnik Абхазия
2023-01-25T20:25+0300
2023-01-25T20:25+0300
2023-01-25T20:59+0300
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СУХУМ, 25 янв - Sputnik. Ремонт исторического комплекса смотровой площадки на подъеме к Сухумской горе и каменной стены на улице Дзидзария начало муниципальное учреждение "Горстройпроект" по поручению главы Сухума Беслана Эшба. Об этом сообщает администрация города. На первом этапе будет очищена территория и сооружения. Затем планируется пригласить реставраторов для восстановления исторического облика отдельных элементов. По словам Пилия, что весной планируется приступить и к ремонту фонтана на Сухумской горе, подсветить его, благоустроить прилегающую территорию для посетителей, а также привести в порядок смотровую площадку на фуникулере, парковочные места и заменить ограждение. Кроме того, "Горстройпроект" ведет работы по восстановлению стены и панно на улицах Гумская и Дзидзария.К восстановлению элементов глиняного панно привлекут скульптора. "Мы нашли карьер, откуда добывался камень. Оттуда привозим камни и укладываем комплекс стен. Также планируем восстановить панно в историческом облике, пропитаем камень влагоотталкивающим средством, чтобы сохранить работы", - сказал Астамур Пипия. На этом участке также выложат тротуарную плитку.
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сухум, администрация города сухум, общество, абхазия
сухум, администрация города сухум, общество, абхазия
Начался ремонт исторического комплекса смотровой площадки у Сухумской горы
20:25 25.01.2023 (обновлено: 20:59 25.01.2023)
Благоустройство этой территории входит в план подготовки к 30-летию Победы Отечественной войне народа Абхазии.
СУХУМ, 25 янв - Sputnik.
Ремонт исторического комплекса смотровой площадки на подъеме к Сухумской горе и каменной стены на улице Дзидзария начало муниципальное учреждение "Горстройпроект" по поручению главы Сухума Беслана Эшба. Об этом сообщает
администрация города.
На первом этапе будет очищена территория и сооружения. Затем планируется пригласить реставраторов для восстановления исторического облика отдельных элементов.
"Элементы обрамления, карнизной части - все будет восстанавливаться в цеху и на месте монтироваться. Есть элементы балясин, которые не достают, их тоже будут отливать. Все материалы будут подбираться качественные, будем стараться, чтобы все это сохранилось надолго", - сказал директор МУ "Горстройпроект" администрации Астамур Пипия.
По словам Пилия, что весной планируется приступить и к ремонту фонтана на Сухумской горе, подсветить его, благоустроить прилегающую территорию для посетителей, а также привести в порядок смотровую площадку на фуникулере, парковочные места и заменить ограждение.
Кроме того, "Горстройпроект" ведет работы по восстановлению стены и панно на улицах Гумская и Дзидзария.
К восстановлению элементов глиняного панно привлекут скульптора. "Мы нашли карьер, откуда добывался камень. Оттуда привозим камни и укладываем комплекс стен. Также планируем восстановить панно в историческом облике, пропитаем камень влагоотталкивающим средством, чтобы сохранить работы", - сказал Астамур Пипия.
На этом участке также выложат тротуарную плитку.