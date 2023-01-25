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Песня Славика Амичба о Высоцком
Песня Славика Амичба о Высоцком
Сегодня исполнилось 85 лет со дня рождения поэта, музыканта Владимира Высоцкого. 25.01.2023, Sputnik Абхазия
2023-01-25T19:52+0300
2023-01-25T19:52+0300
2023-01-25T19:52+0300
в абхазии
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владимир высоцкий (автор песен)
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В Абхазии выросли поколения почитателей его творчества, есть и те, кто по сей день слушает его песни. Автор, музыкант Славик Амичба - один из тех, кто неравнодушен к песням Владимира Высоцкого, он исполняет их в кругу друзей. Сегодня, в день юбилея поэта, он впервые публично исполнил песню, посвященную Владимиру Высоцкому. Славик Амичба - автор слов и музыки.
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музыка, абхазия, культура, владимир высоцкий (автор песен), мультимедиа, видео, видео
музыка, абхазия, культура, владимир высоцкий (автор песен), мультимедиа, видео, видео
Песня Славика Амичба о Высоцком
Сегодня исполнилось 85 лет со дня рождения поэта, музыканта Владимира Высоцкого.
В Абхазии выросли поколения почитателей его творчества, есть и те, кто по сей день слушает его песни.
Автор, музыкант Славик Амичба - один из тех, кто неравнодушен к песням Владимира Высоцкого, он исполняет их в кругу друзей.
Сегодня, в день юбилея поэта, он впервые публично исполнил песню, посвященную Владимиру Высоцкому. Славик Амичба - автор слов и музыки.