https://sputnik-abkhazia.ru/20230125/pesnya-slavika-amichba-o-vysotskom--1043799025.html

Песня Славика Амичба о Высоцком

Песня Славика Амичба о Высоцком

Сегодня исполнилось 85 лет со дня рождения поэта, музыканта Владимира Высоцкого. 25.01.2023, Sputnik Абхазия

2023-01-25T19:52+0300

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в абхазии

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владимир высоцкий (автор песен)

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В Абхазии выросли поколения почитателей его творчества, есть и те, кто по сей день слушает его песни. Автор, музыкант Славик Амичба - один из тех, кто неравнодушен к песням Владимира Высоцкого, он исполняет их в кругу друзей. Сегодня, в день юбилея поэта, он впервые публично исполнил песню, посвященную Владимиру Высоцкому. Славик Амичба - автор слов и музыки.

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музыка, абхазия, культура, владимир высоцкий (автор песен), мультимедиа, видео, видео