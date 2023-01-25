Поэт и бард: архивные фото Владимира Высоцкого
Владимир Высоцкий родился в Москве 25 января 1938 года в семье Нины и Семена Высоцких.
Владимир Высоцкий родился в Москве 25 января 1938 года в семье Нины и Семена Высоцких.
В 1941 году отец будущего поэта был призван на фронт. После войны родители Высоцкого разводятся. По решению суда Володя переехал к отцу и его жене.
В 1941 году отец будущего поэта был призван на фронт. После войны родители Высоцкого разводятся. По решению суда Володя переехал к отцу и его жене.
В юности будущий певец занимался боксом и спортивной акробатикой.
В юности будущий певец занимался боксом и спортивной акробатикой.
В 1956 году Владимир стал студентом прославленного театрального вуза, Школы-студии МХАТ. Педагогов немало беспокоили особенности его "плохого и очень небольшого голоса".
В 1956 году Владимир стал студентом прославленного театрального вуза, Школы-студии МХАТ. Педагогов немало беспокоили особенности его "плохого и очень небольшого голоса".
Когда Владимир Высоцкий первый раз пришел на пробы, комиссия заявила ему, что с таким голосом он не сможет стать певцом.
Когда Владимир Высоцкий первый раз пришел на пробы, комиссия заявила ему, что с таким голосом он не сможет стать певцом.
Одной из самых красивых и трагичных в советском союзе стала история любви Владимира Высоцкого и Марины Влади. Поэт впервые увидел ее на киноэкране, а в 1970 году Влади стала его третьей и последней женой.
Одной из самых красивых и трагичных в советском союзе стала история любви Владимира Высоцкого и Марины Влади. Поэт впервые увидел ее на киноэкране, а в 1970 году Влади стала его третьей и последней женой.
Высоцкий и Влади в 70-х годах часто приезжали в Абхазию. В основном их визиты были связаны с черноморскими круизами.
Высоцкий и Влади в 70-х годах часто приезжали в Абхазию. В основном их визиты были связаны с черноморскими круизами.
Летом 1971 года Высоцкий и Влади приехали в Сухум на теплоходе "Шота Руставели". Тогда поэт в основном находился на корабле, где вечерами давал на корабле концерты.
Летом 1971 года Высоцкий и Влади приехали в Сухум на теплоходе "Шота Руставели". Тогда поэт в основном находился на корабле, где вечерами давал на корабле концерты.
Лишь изредка супруги выходили в город, чтобы пообедать на набережной в кафе "Нартаа".
Лишь изредка супруги выходили в город, чтобы пообедать на набережной в кафе "Нартаа".
В Абхазии Высоцкий и Влади обзавелись друзьями.
В Абхазии Высоцкий и Влади обзавелись друзьями.
Владимир Высоцкий ныряет с аквалангом с военного катера в Пицунде.
Владимир Высоцкий ныряет с аквалангом с военного катера в Пицунде.
В 1972 году Высоцкий также приехал в Абхазию.
В 1972 году Высоцкий также приехал в Абхазию.
Здесь он даже дал концерт, который заранее не планировал.
Здесь он даже дал концерт, который заранее не планировал.
Выступление прошло в Сухумском физико-техническом институте.
Выступление прошло в Сухумском физико-техническом институте.
В период активной гастрольной деятельности Владимир Высоцкий дал более тысячи концертов в Советском Союзе и за пределами родины.
В период активной гастрольной деятельности Владимир Высоцкий дал более тысячи концертов в Советском Союзе и за пределами родины.
С 1964 года Владимир Высоцкий служил в Московском театре драмы и комедии на Таганке. 18 июля 1980 года он в последний раз вышел на сцену в своей самой известной театральной роли Гамлета.
С 1964 года Владимир Высоцкий служил в Московском театре драмы и комедии на Таганке. 18 июля 1980 года он в последний раз вышел на сцену в своей самой известной театральной роли Гамлета.
Утром 25 июля 1980 года стало известно о смерти поэта. Москва еще не знала более массовых похорон. Прощание с Высоцким проходило в театре на Таганке. Очередь из желающих проститься растянулась на 9 километров.
Утром 25 июля 1980 года стало известно о смерти поэта. Москва еще не знала более массовых похорон. Прощание с Высоцким проходило в театре на Таганке. Очередь из желающих проститься растянулась на 9 километров.