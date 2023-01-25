https://sputnik-abkhazia.ru/20230125/poet-i-bard-arkhivnye-foto-vladimira-vysotskogo--1043771996.html

Поэт и бард: архивные фото Владимира Высоцкого

Поэт и бард: архивные фото Владимира Высоцкого

Восемьдесят пять лет назад, 25 января 1938 года, родился советский поэт, актер и автор-исполнитель песен Владимир Высоцкий. 25.01.2023, Sputnik Абхазия

2023-01-25T19:30+0300

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фото

мультимедиа

культура

владимир высоцкий (автор песен)

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Sputnik предлагает вспомнить интересные факты из его биографии и отношения поэта с Абхазией, где он часто бывал.С 1968 года Высоцкий почти ежегодно бывал гостем судов, которые ходили по Крымско-Кавказской линии и регулярно заходили в Сухум.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Абхазия

фото , мультимедиа, фото, культура, владимир высоцкий (автор песен)