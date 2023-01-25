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https://sputnik-abkhazia.ru/20230125/poet-i-bard-arkhivnye-foto-vladimira-vysotskogo--1043771996.html
Поэт и бард: архивные фото Владимира Высоцкого
Поэт и бард: архивные фото Владимира Высоцкого
Восемьдесят пять лет назад, 25 января 1938 года, родился советский поэт, актер и автор-исполнитель песен Владимир Высоцкий. 25.01.2023, Sputnik Абхазия
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мультимедиа
культура
владимир высоцкий (автор песен)
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Sputnik предлагает вспомнить интересные факты из его биографии и отношения поэта с Абхазией, где он часто бывал.С 1968 года Высоцкий почти ежегодно бывал гостем судов, которые ходили по Крымско-Кавказской линии и регулярно заходили в Сухум.
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фото , мультимедиа, фото, культура, владимир высоцкий (автор песен)
фото , мультимедиа, фото, культура, владимир высоцкий (автор песен)

Поэт и бард: архивные фото Владимира Высоцкого

19:30 25.01.2023
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Восемьдесят пять лет назад, 25 января 1938 года, родился советский поэт, актер и автор-исполнитель песен Владимир Высоцкий.
Sputnik предлагает вспомнить интересные факты из его биографии и отношения поэта с Абхазией, где он часто бывал.
С 1968 года Высоцкий почти ежегодно бывал гостем судов, которые ходили по Крымско-Кавказской линии и регулярно заходили в Сухум.
© Sputnik / РИА Новости / Перейти в фотобанк

Владимир Высоцкий родился в Москве 25 января 1938 года в семье Нины и Семена Высоцких.

Владимир Высоцкий родился в Москве 25 января 1938 года в семье Нины и Семена Высоцких. - Sputnik Абхазия
1/17
© Sputnik / РИА Новости
/
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Владимир Высоцкий родился в Москве 25 января 1938 года в семье Нины и Семена Высоцких.

© Foto / из семейного архива Высоцкого

В 1941 году отец будущего поэта был призван на фронт. После войны родители Высоцкого разводятся. По решению суда Володя переехал к отцу и его жене.

В 1941 году отец будущего поэта был призван на фронт. После войны родители Высоцкого разводятся. По решению суда Володя переехал к отцу и его жене. - Sputnik Абхазия
2/17
© Foto / из семейного архива Высоцкого

В 1941 году отец будущего поэта был призван на фронт. После войны родители Высоцкого разводятся. По решению суда Володя переехал к отцу и его жене.

© Foto / heritage of the people

В юности будущий певец занимался боксом и спортивной акробатикой.

В юности будущий певец занимался боксом и спортивной акробатикой. - Sputnik Абхазия
3/17
© Foto / heritage of the people

В юности будущий певец занимался боксом и спортивной акробатикой.

© Foto / heritage of the people

В 1956 году Владимир стал студентом прославленного театрального вуза, Школы-студии МХАТ. Педагогов немало беспокоили особенности его "плохого и очень небольшого голоса".

В 1956 году Владимир стал студентом прославленного театрального вуза, Школы-студии МХАТ. Педагогов немало беспокоили особенности его &quot;плохого и очень небольшого голоса&quot;. - Sputnik Абхазия
4/17
© Foto / heritage of the people

В 1956 году Владимир стал студентом прославленного театрального вуза, Школы-студии МХАТ. Педагогов немало беспокоили особенности его "плохого и очень небольшого голоса".

© Foto / Марка Ганкина

Когда Владимир Высоцкий первый раз пришел на пробы, комиссия заявила ему, что с таким голосом он не сможет стать певцом.

Когда Владимир Высоцкий первый раз пришел на пробы, комиссия заявила ему, что с таким голосом он не сможет стать певцом. - Sputnik Абхазия
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© Foto / Марка Ганкина

Когда Владимир Высоцкий первый раз пришел на пробы, комиссия заявила ему, что с таким голосом он не сможет стать певцом.

© Foto / Константин Мустафиди

Одной из самых красивых и трагичных в советском союзе стала история любви Владимира Высоцкого и Марины Влади. Поэт впервые увидел ее на киноэкране, а в 1970 году Влади стала его третьей и последней женой.

Одной из самых красивых и трагичных в советском союзе стала история любви Владимира Высоцкого и Марины Влади. Поэт впервые увидел ее на киноэкране, а в 1970 году Влади стала его третьей и последней женой. - Sputnik Абхазия
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© Foto / Константин Мустафиди

Одной из самых красивых и трагичных в советском союзе стала история любви Владимира Высоцкого и Марины Влади. Поэт впервые увидел ее на киноэкране, а в 1970 году Влади стала его третьей и последней женой.

© Foto / Константин Мустафиди

Высоцкий и Влади в 70-х годах часто приезжали в Абхазию. В основном их визиты были связаны с черноморскими круизами.

Высоцкий и Влади в 70-х годах часто приезжали в Абхазию. В основном их визиты были связаны с черноморскими круизами. - Sputnik Абхазия
7/17
© Foto / Константин Мустафиди

Высоцкий и Влади в 70-х годах часто приезжали в Абхазию. В основном их визиты были связаны с черноморскими круизами.

© Foto / Константин Мустафиди

Летом 1971 года Высоцкий и Влади приехали в Сухум на теплоходе "Шота Руставели". Тогда поэт в основном находился на корабле, где вечерами давал на корабле концерты.

Летом 1971 года Высоцкий и Влади приехали в Сухум на теплоходе &quot;Шота Руставели&quot;. Тогда поэт в основном находился на корабле, где вечерами давал на корабле концерты. - Sputnik Абхазия
8/17
© Foto / Константин Мустафиди

Летом 1971 года Высоцкий и Влади приехали в Сухум на теплоходе "Шота Руставели". Тогда поэт в основном находился на корабле, где вечерами давал на корабле концерты.

© Foto / Константин Мустафиди

Лишь изредка супруги выходили в город, чтобы пообедать на набережной в кафе "Нартаа".

Лишь изредка супруги выходили в город, чтобы пообедать на набережной в кафе &quot;Нартаа&quot;. - Sputnik Абхазия
9/17
© Foto / Константин Мустафиди

Лишь изредка супруги выходили в город, чтобы пообедать на набережной в кафе "Нартаа".

© Foto / Константин Мустафиди

В Абхазии Высоцкий и Влади обзавелись друзьями.

В Абхазии Высоцкий и Влади обзавелись друзьями. - Sputnik Абхазия
10/17
© Foto / Константин Мустафиди

В Абхазии Высоцкий и Влади обзавелись друзьями.

© Foto / Константин Мустафиди

Владимир Высоцкий ныряет с аквалангом с военного катера в Пицунде.

Владимир Высоцкий ныряет с аквалангом с военного катера в Пицунде. - Sputnik Абхазия
11/17
© Foto / Константин Мустафиди

Владимир Высоцкий ныряет с аквалангом с военного катера в Пицунде.

© Foto / Константин Мустафиди

В 1972 году Высоцкий также приехал в Абхазию.

В 1972 году Высоцкий также приехал в Абхазию. - Sputnik Абхазия
12/17
© Foto / Константин Мустафиди

В 1972 году Высоцкий также приехал в Абхазию.

© Foto / Константин Мустафиди

Здесь он даже дал концерт, который заранее не планировал.

Здесь он даже дал концерт, который заранее не планировал. - Sputnik Абхазия
13/17
© Foto / Константин Мустафиди

Здесь он даже дал концерт, который заранее не планировал.

© Foto / heritage of the people

Выступление прошло в Сухумском физико-техническом институте.

Выступление прошло в Сухумском физико-техническом институте. - Sputnik Абхазия
14/17
© Foto / heritage of the people

Выступление прошло в Сухумском физико-техническом институте.

© Sputnik / Анатолий Гаранин / Перейти в фотобанк

В период активной гастрольной деятельности Владимир Высоцкий дал более тысячи концертов в Советском Союзе и за пределами родины.

В период активной гастрольной деятельности Владимир Высоцкий дал более тысячи концертов в Советском Союзе и за пределами родины. - Sputnik Абхазия
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© Sputnik / Анатолий Гаранин
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В период активной гастрольной деятельности Владимир Высоцкий дал более тысячи концертов в Советском Союзе и за пределами родины.

© Sputnik / Анатолий Гаранин

С 1964 года Владимир Высоцкий служил в Московском театре драмы и комедии на Таганке. 18 июля 1980 года он в последний раз вышел на сцену в своей самой известной театральной роли Гамлета.

С 1964 года Владимир Высоцкий служил в Московском театре драмы и комедии на Таганке. 18 июля 1980 года он в последний раз вышел на сцену в своей самой известной театральной роли Гамлета. - Sputnik Абхазия
16/17
© Sputnik / Анатолий Гаранин

С 1964 года Владимир Высоцкий служил в Московском театре драмы и комедии на Таганке. 18 июля 1980 года он в последний раз вышел на сцену в своей самой известной театральной роли Гамлета.

© Sputnik / Анатолий Гаранин

Утром 25 июля 1980 года стало известно о смерти поэта. Москва еще не знала более массовых похорон. Прощание с Высоцким проходило в театре на Таганке. Очередь из желающих проститься растянулась на 9 километров.

Утром 25 июля 1980 года стало известно о смерти поэта. Москва еще не знала более массовых похорон. Прощание с Высоцким проходило в театре на Таганке. Очередь из желающих проститься растянулась на 9 километров. - Sputnik Абхазия
17/17
© Sputnik / Анатолий Гаранин

Утром 25 июля 1980 года стало известно о смерти поэта. Москва еще не знала более массовых похорон. Прощание с Высоцким проходило в театре на Таганке. Очередь из желающих проститься растянулась на 9 километров.

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