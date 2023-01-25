https://sputnik-abkhazia.ru/20230125/primakov-rasskazal-o-dinamike-razvitiya-otnosheniy-s-abkhaziey-1043790690.html
Примаков рассказал о динамике развития отношений с Абхазией
Примаков рассказал о динамике развития отношений с Абхазией
В июне прошлого года к своим обязанностям приступил новый руководитель представительства Россотрудничества в Абхазии Михаил Федотов. 25.01.2023, Sputnik Абхазия
2023-01-25T20:55+0300
2023-01-25T20:55+0300
2023-01-25T20:55+0300
абхазия
в абхазии
россотрудничество
россотрудничество в абхазии
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СУХУМ, 25 янв - Sputnik. В Абхазии у Россотрудничества налажены отношения с властями, с академическим сообществом, с соотечественниками, которые живут в республике, рассказал руководитель агентства Евгений Примаков проекту "Многополярность" . Активно строится работа на самых разных площадках, и школы, и университеты, и неправительственный сектор. Берется при этом самая разная тематика."Мы, конечно, заинтересованы, чтобы на Южном Кавказе, и в Абхазии в том числе, сохранялся мир, чтобы эти страны развивались мирно, самобытно, суверенно и состоятельно в самом разном ключе", - отметил Примаков.
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MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, россотрудничество, россотрудничество в абхазии
абхазия, россотрудничество, россотрудничество в абхазии
Примаков рассказал о динамике развития отношений с Абхазией
В июне прошлого года к своим обязанностям приступил новый руководитель представительства Россотрудничества в Абхазии Михаил Федотов.
СУХУМ, 25 янв - Sputnik. В Абхазии у Россотрудничества налажены отношения с властями, с академическим сообществом, с соотечественниками, которые живут в республике, рассказал руководитель агентства Евгений Примаков проекту "Многополярность" .
Активно строится работа на самых разных площадках, и школы, и университеты, и неправительственный сектор. Берется при этом самая разная тематика.
"Мы, конечно, заинтересованы, чтобы на Южном Кавказе, и в Абхазии в том числе, сохранялся мир, чтобы эти страны развивались мирно, самобытно, суверенно и состоятельно в самом разном ключе", - отметил Примаков.