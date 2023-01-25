https://sputnik-abkhazia.ru/20230125/primakov-rossiya-zainteresovana-v-povyshenii-sostoyatelnosti-stran-partnerov--1043785375.html

Примаков: Россия заинтересована в повышении состоятельности стран-партнеров

Примаков: Россия заинтересована в повышении состоятельности стран-партнеров

Многие проекты, которые Россия реализовывает в других странах, направлены на повышение состоятельности этих же стран, заявил Евгений Примаков. 25.01.2023, Sputnik Абхазия

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2023-01-25T13:55+0300

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евгений примаков

россотрудничество

мид абхазии

политика

политика

россия

абхазия

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СУХУМ, 25 янв – Sputnik. Россия заинтересована в повышении состоятельности стран-партнеров в отличие от стран Запада, заявил в интервью проекту "Многополярность" руководитель Россотрудничества Евгений Примаков. По его словам, западные страны, продвигая свои программы в других странах, в первую очередь преследуют свои цели. Россия в этом смысле – государство бессребреник, подчеркнул глава Россотрудничества. Многие проекты, которые она реализовывает в других странах, направлены на повышение состоятельности этих же стран. Это касается и образовательной программы. В России заинтересованы в том, чтобы студенты, которые получили образование в России, стали хорошими профессионалами и вернулись на родину, добавил он.

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