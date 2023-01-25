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Примаков: Россия заинтересована в повышении состоятельности стран-партнеров
Примаков: Россия заинтересована в повышении состоятельности стран-партнеров
Многие проекты, которые Россия реализовывает в других странах, направлены на повышение состоятельности этих же стран, заявил Евгений Примаков. 25.01.2023, Sputnik Абхазия
2023-01-25T13:55+0300
2023-01-25T13:55+0300
2023-01-25T14:24+0300
евгений примаков
россотрудничество
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СУХУМ, 25 янв – Sputnik. Россия заинтересована в повышении состоятельности стран-партнеров в отличие от стран Запада, заявил в интервью проекту "Многополярность" руководитель Россотрудничества Евгений Примаков. По его словам, западные страны, продвигая свои программы в других странах, в первую очередь преследуют свои цели. Россия в этом смысле – государство бессребреник, подчеркнул глава Россотрудничества. Многие проекты, которые она реализовывает в других странах, направлены на повышение состоятельности этих же стран. Это касается и образовательной программы. В России заинтересованы в том, чтобы студенты, которые получили образование в России, стали хорошими профессионалами и вернулись на родину, добавил он.
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евгений примаков, россотрудничество, мид абхазии, политика, политика, россия, абхазия
евгений примаков, россотрудничество, мид абхазии, политика, политика, россия, абхазия
Примаков: Россия заинтересована в повышении состоятельности стран-партнеров
13:55 25.01.2023 (обновлено: 14:24 25.01.2023)
Многие проекты, которые Россия реализовывает в других странах, направлены на повышение состоятельности этих же стран, заявил Евгений Примаков.
СУХУМ, 25 янв – Sputnik. Россия заинтересована в повышении состоятельности стран-партнеров в отличие от стран Запада, заявил в интервью проекту "Многополярность" руководитель Россотрудничества Евгений Примаков.
По его словам, западные страны, продвигая свои программы в других странах, в первую очередь преследуют свои цели.
"Мы видим, как деструктивно и мощно работает USAID. Наши бюджеты несопоставимы. Но в тех странах, где мы работаем, люди понимают, что туда, куда приходит USAID, там вмешательство во внутренние дела, навязывание ценностей. В итоге это общество еще и будет что-нибудь должно. Выгодоприобретатели – США", – отметил Примаков.
Россия в этом смысле – государство бессребреник, подчеркнул глава Россотрудничества.
Многие проекты, которые она реализовывает в других странах, направлены на повышение состоятельности этих же стран. Это касается и образовательной программы. В России заинтересованы в том, чтобы студенты, которые получили образование в России, стали хорошими профессионалами и вернулись на родину, добавил он.