https://sputnik-abkhazia.ru/20230125/primakov-ssha---gosudarstvo-kotoroe-zarabatyvaet-na-tekuschem-krizise-1043782058.html

Примаков: США – государство, которое зарабатывает на текущем кризисе

Примаков: США – государство, которое зарабатывает на текущем кризисе

Руководитель Россотрудничества Евгений Примаков объяснил, зачем Европа вводит против России санкции, которые бьют по ее собственным интересам. 25.01.2023, Sputnik Абхазия

2023-01-25T11:15+0300

2023-01-25T11:15+0300

2023-01-25T12:03+0300

евгений примаков

россотрудничество

европа

россия

мид абхазии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/02/18/1031892885_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_b2bf8d74f3ec428f462296cd4411a659.jpg

СУХУМ, 25 янв – Sputnik. США – государство, которое в первую очередь зарабатывает на нынешних кризисных ситуациях, в интервью проекту "Многополярность" заявил руководитель Россотрудничества Евгений Примаков."Поведение Европы по отношению к России – политический самострел, за которым стоят интересы США. Именно Вашингтон является выгодобприобретателем такой политики", –отметил Примаков.По его словам, американцы переманивают крупную европейскую промышленность, пытаются открыть новые пути доставки своих ресурсов на европейский рынок.Согласно последним опросам в Евросоюзе, по словам Примакова, больше половины европейцев считают, что на Украине нужен мир, и готовы рассматривать его в диалоге с Россией, говорят, что необходимо снимать санкции и прекращать экономическую войну. Однако, по его мнению, политика ведется совершенно по-другому, потому что политические элиты хотят одного, а население – другого.

европа

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

евгений примаков, россотрудничество, европа, россия, мид абхазии