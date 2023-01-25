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Примаков: США – государство, которое зарабатывает на текущем кризисе
Примаков: США – государство, которое зарабатывает на текущем кризисе
Руководитель Россотрудничества Евгений Примаков объяснил, зачем Европа вводит против России санкции, которые бьют по ее собственным интересам. 25.01.2023, Sputnik Абхазия
2023-01-25T11:15+0300
2023-01-25T11:15+0300
2023-01-25T12:03+0300
евгений примаков
россотрудничество
европа
россия
мид абхазии
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СУХУМ, 25 янв – Sputnik. США – государство, которое в первую очередь зарабатывает на нынешних кризисных ситуациях, в интервью проекту "Многополярность" заявил руководитель Россотрудничества Евгений Примаков."Поведение Европы по отношению к России – политический самострел, за которым стоят интересы США. Именно Вашингтон является выгодобприобретателем такой политики", –отметил Примаков.По его словам, американцы переманивают крупную европейскую промышленность, пытаются открыть новые пути доставки своих ресурсов на европейский рынок.Согласно последним опросам в Евросоюзе, по словам Примакова, больше половины европейцев считают, что на Украине нужен мир, и готовы рассматривать его в диалоге с Россией, говорят, что необходимо снимать санкции и прекращать экономическую войну. Однако, по его мнению, политика ведется совершенно по-другому, потому что политические элиты хотят одного, а население – другого.
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евгений примаков, россотрудничество, европа, россия, мид абхазии
евгений примаков, россотрудничество, европа, россия, мид абхазии
Примаков: США – государство, которое зарабатывает на текущем кризисе
11:15 25.01.2023 (обновлено: 12:03 25.01.2023)
Руководитель Россотрудничества Евгений Примаков объяснил, зачем Европа вводит против России санкции, которые бьют по ее собственным интересам.
СУХУМ, 25 янв – Sputnik. США – государство, которое в первую очередь зарабатывает на нынешних кризисных ситуациях, в интервью проекту "Многополярность" заявил руководитель Россотрудничества Евгений Примаков.
"Поведение Европы по отношению к России – политический самострел, за которым стоят интересы США. Именно Вашингтон является выгодобприобретателем такой политики", –отметил Примаков.
По его словам, американцы переманивают крупную европейскую промышленность, пытаются открыть новые пути доставки своих ресурсов на европейский рынок.
"Конечно, США – первые в числе стран, зарабатывающих на текущем кризисе. По сути, Европа – корова, которую закололи и разделывают. Интересы правящих элит противоречат взглядам простых европейцев", – уточнил глава Россотрудничества.
Согласно последним опросам в Евросоюзе, по словам Примакова, больше половины европейцев считают, что на Украине нужен мир, и готовы рассматривать его в диалоге с Россией, говорят, что необходимо снимать санкции и прекращать экономическую войну.
Однако, по его мнению, политика ведется совершенно по-другому, потому что политические элиты хотят одного, а население – другого.