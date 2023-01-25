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Путин подтвердил, что цель спецоперации – защита людей и России
Путин подтвердил, что цель спецоперации – защита людей и России
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. 25.01.2023, Sputnik Абхазия
2023-01-25T16:10+0300
2023-01-25T16:10+0300
2023-01-25T16:42+0300
военная спецоперация рф в донбассе
владимир путин
россия
украина
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СУХУМ, 25 янв – Sputnik. Президент России Владимир Путин подтвердил, что целью спецоперации является защита людей и самой РФ от угроз, которые пытаются создать на прилегающих исторических российских территориях.Президент в День российского студенчества посетил кластер "Ломоносов" Инновационного научно-технологического центра МГУ "Воробьевы горы" и пообщался со студентами.
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владимир путин, россия, украина
владимир путин, россия, украина
Путин подтвердил, что цель спецоперации – защита людей и России
16:10 25.01.2023 (обновлено: 16:42 25.01.2023)
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля.
СУХУМ, 25 янв – Sputnik. Президент России Владимир Путин подтвердил, что целью спецоперации является защита людей и самой РФ от угроз, которые пытаются создать на прилегающих исторических российских территориях.
"Цель, как я уже много раз говорил, – защита людей, прежде всего, защита самой России от тех угроз, которые пытаются создать на прилегающих к нам наших же исторических территориях. И мы этого не можем допустить", – сказал он в ходе общения со студентами.
Президент в День российского студенчества посетил кластер "Ломоносов" Инновационного научно-технологического центра МГУ "Воробьевы горы" и пообщался со студентами.