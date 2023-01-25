https://sputnik-abkhazia.ru/20230125/takie-obstoyatelstva-chkadua-o-konkurse-filmov-i-ob-abkhazskom-kinematografe--1043755367.html
Такие обстоятельства: Чкадуа о конкурсе фильмов и об абхазском кинематографе
Такие обстоятельства: Чкадуа о конкурсе фильмов и об абхазском кинематографе
О том, как развивать абхазский кинематограф, и об идее создания ежегодного конкурса короткометражных художественных и документальных фильмов в эфире радио... 25.01.2023, Sputnik Абхазия
2023-01-25T10:25+0300
2023-01-25T10:25+0300
2023-01-25T11:46+0300
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Такие обстоятельства: Чкадуа о конкурсе фильмов и об абхазском кинематографе
Такие обстоятельства: Чкадуа о конкурсе фильмов и об абхазском кинематографе
В Министерстве культуры Абхазии состоялась встреча министра Даура Кове с рабочей группой по кино, где обсуждалась возможность проведения конкурса на создание короткометражных художественных и документального фильмов. В этом же году конкурс будет посвящен 30-летию Победы и 15-летию признания независимости Абхазии.Режиссер Ибрагим Чкадуа в беседе на радио рассказал подробности конкурса Минкульта на создание двух игровых фильмов и одного документального."Конкурсы кино будут проводиться каждый год. Необходима постоянная работа с молодыми. Будут ограничения по возрасту, что очень важно для нас. Если мы хоть как-то умудряемся снимать, есть техника, то молодые, которые собираются заниматься кино, они не имеют этой возможности", – сказал Чкадуа.Участник рабочей группы по кино также отметил, что само по себе кино не может развиваться, если не будет развития таких жанров, как литература, драматургия. Такие же конкурсы нужны и по литературе, это такая пирамида, которая приводит к результатам, сказал Чкадуа.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
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подкасты, такие обстоятельства, кино, документальные фильмы, аудио
подкасты, такие обстоятельства, кино, документальные фильмы, аудио
Такие обстоятельства: Чкадуа о конкурсе фильмов и об абхазском кинематографе
10:25 25.01.2023 (обновлено: 11:46 25.01.2023)
О том, как развивать абхазский кинематограф, и об идее создания ежегодного конкурса короткометражных художественных и документальных фильмов в эфире радио Sputnik рассказал участник рабочей группы по развитию кино Министерства культуры Абхазии, режиссер Ибрагим Чкадуа.
В Министерстве культуры Абхазии состоялась встреча министра Даура Кове с рабочей группой по кино, где обсуждалась возможность проведения конкурса на создание короткометражных художественных и документального фильмов. В этом же году конкурс будет посвящен 30-летию Победы и 15-летию признания независимости Абхазии.
Режиссер Ибрагим Чкадуа в беседе на радио рассказал подробности конкурса Минкульта на создание двух игровых фильмов и одного документального.
"Конкурсы кино будут проводиться каждый год. Необходима постоянная работа с молодыми. Будут ограничения по возрасту, что очень важно для нас. Если мы хоть как-то умудряемся снимать, есть техника, то молодые, которые собираются заниматься кино, они не имеют этой возможности", – сказал Чкадуа.
Участник рабочей группы по кино также отметил, что само по себе кино не может развиваться, если не будет развития таких жанров, как литература, драматургия. Такие же конкурсы нужны и по литературе, это такая пирамида, которая приводит к результатам, сказал Чкадуа.
Полную версию интервью слушайте в аудиофайле
.