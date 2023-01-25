https://sputnik-abkhazia.ru/20230125/takie-obstoyatelstva-chkadua-o-konkurse-filmov-i-ob-abkhazskom-kinematografe--1043755367.html

Такие обстоятельства: Чкадуа о конкурсе фильмов и об абхазском кинематографе

Такие обстоятельства: Чкадуа о конкурсе фильмов и об абхазском кинематографе

О том, как развивать абхазский кинематограф, и об идее создания ежегодного конкурса короткометражных художественных и документальных фильмов в эфире радио... 25.01.2023, Sputnik Абхазия

2023-01-25T10:25+0300

2023-01-25T10:25+0300

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Такие обстоятельства: Чкадуа о конкурсе фильмов и об абхазском кинематографе Такие обстоятельства: Чкадуа о конкурсе фильмов и об абхазском кинематографе

В Министерстве культуры Абхазии состоялась встреча министра Даура Кове с рабочей группой по кино, где обсуждалась возможность проведения конкурса на создание короткометражных художественных и документального фильмов. В этом же году конкурс будет посвящен 30-летию Победы и 15-летию признания независимости Абхазии.Режиссер Ибрагим Чкадуа в беседе на радио рассказал подробности конкурса Минкульта на создание двух игровых фильмов и одного документального."Конкурсы кино будут проводиться каждый год. Необходима постоянная работа с молодыми. Будут ограничения по возрасту, что очень важно для нас. Если мы хоть как-то умудряемся снимать, есть техника, то молодые, которые собираются заниматься кино, они не имеют этой возможности", – сказал Чкадуа.Участник рабочей группы по кино также отметил, что само по себе кино не может развиваться, если не будет развития таких жанров, как литература, драматургия. Такие же конкурсы нужны и по литературе, это такая пирамида, которая приводит к результатам, сказал Чкадуа.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

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