https://sputnik-abkhazia.ru/20230125/zhitelya-drandy-zaderzhali-vo-vremya-reydov-s-narkotikami-i-oruzhiem-1043785085.html
Жителя Дранды задержали во время рейдов с наркотиками и оружием
Жителя Дранды задержали во время рейдов с наркотиками и оружием
Сотрудники угрозыска Гулрыпшскоо РОВД задержали злоумышленника в ходе рейдов при реализации оперинформации. 25.01.2023, Sputnik Абхазия
2023-01-25T12:40+0300
2023-01-25T12:40+0300
2023-01-25T14:20+0300
в абхазии
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оборот наркотиков
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СУХУМ, 25 янв – Sputnik. Жителя Дранды Гурама Какоба подозревают в незаконных приобретении, хранении, перевозке огнестрельного оружия и боеприпасов, а также хранении наркотиков в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба МВД. Какоба задержали сотрудники угрозыска Гулрыпшского РОВД, в его машине обнаружили под водительским сидением стеклянную банку с каннабисом, порядка 10 граммов.В сумке на заднем сидении милиционеры нашли пистолет с магазином, снаряженным четырьмя патронами.Расследование продолжается. Гурам Какоба помещен под домашний арест.
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мвд абхазии, наркотики, оборот наркотиков, гулрыпшский район, абхазия, оружие
мвд абхазии, наркотики, оборот наркотиков, гулрыпшский район, абхазия, оружие
Жителя Дранды задержали во время рейдов с наркотиками и оружием
12:40 25.01.2023 (обновлено: 14:20 25.01.2023)
Сотрудники угрозыска Гулрыпшскоо РОВД задержали злоумышленника в ходе рейдов при реализации оперинформации.
СУХУМ, 25 янв – Sputnik. Жителя Дранды Гурама Какоба подозревают в незаконных приобретении, хранении, перевозке огнестрельного оружия и боеприпасов, а также хранении наркотиков в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба МВД.
Какоба задержали сотрудники угрозыска Гулрыпшского РОВД, в его машине обнаружили под водительским сидением стеклянную банку с каннабисом, порядка 10 граммов.
В сумке на заднем сидении милиционеры нашли пистолет с магазином, снаряженным четырьмя патронами.
Расследование продолжается. Гурам Какоба помещен под домашний арест.