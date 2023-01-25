https://sputnik-abkhazia.ru/20230125/zhitelya-tkuarchalskogo-rayona-budut-sudit-za-sbyt-falshivykh-rubley-v-osobo-krupnom-razmere-1043780380.html

Жителя Ткуарчалского района будут судить за сбыт фальшивых рублей в особо крупном размере

Жителя Ткуарчалского района будут судить за сбыт фальшивых рублей в особо крупном размере

При задержания у злоумышленника было изъято 315 тысяч рублей. 25.01.2023, Sputnik Абхазия

2023-01-25T09:36+0300

2023-01-25T09:36+0300

2023-01-25T10:03+0300

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СУХУМ, 25 янв – Sputnik. Житель Ткуарчалского района Ника Басария обвиняется в сбыте поддельных денежных купюр в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба МВД Абхазии.Он успел сбыть две банкноты на территории Абхазии, когда его задержали сотрудники УБЭП и угрозыска. Уголовное дело передано в суд. Басария грозит лишение свободы на срок от 7 до 12 лет со штрафом до 500 тысяч рублей.

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мвд абхазии, преступления, фальшивомонетчики, абхазия, гагрский район, ткуарчальский район