https://sputnik-abkhazia.ru/20230125/zhitelya-tkuarchalskogo-rayona-budut-sudit-za-sbyt-falshivykh-rubley-v-osobo-krupnom-razmere-1043780380.html
Жителя Ткуарчалского района будут судить за сбыт фальшивых рублей в особо крупном размере
Жителя Ткуарчалского района будут судить за сбыт фальшивых рублей в особо крупном размере
При задержания у злоумышленника было изъято 315 тысяч рублей. 25.01.2023, Sputnik Абхазия
2023-01-25T09:36+0300
2023-01-25T09:36+0300
2023-01-25T10:03+0300
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СУХУМ, 25 янв – Sputnik. Житель Ткуарчалского района Ника Басария обвиняется в сбыте поддельных денежных купюр в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба МВД Абхазии.Он успел сбыть две банкноты на территории Абхазии, когда его задержали сотрудники УБЭП и угрозыска. Уголовное дело передано в суд. Басария грозит лишение свободы на срок от 7 до 12 лет со штрафом до 500 тысяч рублей.
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мвд абхазии, преступления, фальшивомонетчики, абхазия, гагрский район, ткуарчальский район
мвд абхазии, преступления, фальшивомонетчики, абхазия, гагрский район, ткуарчальский район
Жителя Ткуарчалского района будут судить за сбыт фальшивых рублей в особо крупном размере
09:36 25.01.2023 (обновлено: 10:03 25.01.2023)
При задержания у злоумышленника было изъято 315 тысяч рублей.
СУХУМ, 25 янв – Sputnik.
Житель Ткуарчалского района Ника Басария обвиняется в сбыте поддельных денежных купюр в особо крупном размере. Об этом сообщает
пресс-служба МВД Абхазии.
В августе прошлого года Басария через тайную закладку приобрел в Адлере 65 фальшивых купюр номиналом по 5 тысяч рублей, всего 325 тысяч рублей.
Он успел сбыть две банкноты на территории Абхазии, когда его задержали сотрудники УБЭП и угрозыска.
Уголовное дело передано в суд. Басария грозит лишение свободы на срок от 7 до 12 лет со штрафом до 500 тысяч рублей.