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Жителя Ткуарчалского района будут судить за сбыт фальшивых рублей в особо крупном размере
Жителя Ткуарчалского района будут судить за сбыт фальшивых рублей в особо крупном размере
При задержания у злоумышленника было изъято 315 тысяч рублей. 25.01.2023, Sputnik Абхазия
2023-01-25T09:36+0300
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СУХУМ, 25 янв – Sputnik. Житель Ткуарчалского района Ника Басария обвиняется в сбыте поддельных денежных купюр в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба МВД Абхазии.Он успел сбыть две банкноты на территории Абхазии, когда его задержали сотрудники УБЭП и угрозыска. Уголовное дело передано в суд. Басария грозит лишение свободы на срок от 7 до 12 лет со штрафом до 500 тысяч рублей.
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мвд абхазии, преступления, фальшивомонетчики, абхазия, гагрский район, ткуарчальский район
мвд абхазии, преступления, фальшивомонетчики, абхазия, гагрский район, ткуарчальский район

Жителя Ткуарчалского района будут судить за сбыт фальшивых рублей в особо крупном размере

09:36 25.01.2023 (обновлено: 10:03 25.01.2023)
© Sputnik / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкБанкноты номиналом 5000 рублей
Банкноты номиналом 5000 рублей - Sputnik Абхазия, 1920, 25.01.2023
© Sputnik / Алексей Сухоруков
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При задержания у злоумышленника было изъято 315 тысяч рублей.
СУХУМ, 25 янв – Sputnik. Житель Ткуарчалского района Ника Басария обвиняется в сбыте поддельных денежных купюр в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба МВД Абхазии.
В августе прошлого года Басария через тайную закладку приобрел в Адлере 65 фальшивых купюр номиналом по 5 тысяч рублей, всего 325 тысяч рублей.
Он успел сбыть две банкноты на территории Абхазии, когда его задержали сотрудники УБЭП и угрозыска.
Уголовное дело передано в суд. Басария грозит лишение свободы на срок от 7 до 12 лет со штрафом до 500 тысяч рублей.
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