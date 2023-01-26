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Барциц рассказал, как, находясь в горах, понял, что он известный в Абхазии художник
Барциц рассказал, как, находясь в горах, понял, что он известный в Абхазии художник
Заслуженный художник Абхазии Геннадий Барциц в интервью радио Sputnik рассказал о своей юбилейной выставке. 26.01.2023, Sputnik Абхазия
2023-01-26T13:10+0300
2023-01-26T13:10+0300
2023-01-26T13:24+0300
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Барциц о выставке
Барциц о выставке
Персональная выставка Заслуженного художника Абхазии Геннадия Барциц, приуроченная к его 75-летию, открылась в Центральном выставочном зале 25 января.Как рассказал сам художник, в двух залах выставлено 60 работ масляной живописи – это натюрморты, пейзажи различных регионов России, Абхазии и ближнего зарубежья. Барциц отметил, что на открытие выставки было приглашено много людей, но пришло даже больше, чем ожидалось. "К моей радости посетители говорили, что давно не видели столь яркой и интересной живописи. Я пишу в традиционной академической манере, которая понятна каждому. Наверное, это их и сподвигло к такой оценке", – сказал художник. Габлия для своих работ выбирает все, что связано с Землей."В первую очередь, это наша прекрасная страна души Апсны, написанная на многих картинах. Это некоторые сюжетные композиции, но их не так много. Это пейзажи древнего Узбекистана, Турции, Греции. Где мне удалось побывать, я сделал этюды", –рассказал Геннадий Барциц.Он знает, что его работы знают в Абхазии. Убедиться в этом ему помог случай в горах. "Работал на Ауадхаре. И вдруг два местных пастуха разговаривают. Один говорит: "Это он или не он?". Подходит и говорит: "Это Вы Барциц?" – Я говорю: "Да". – "Я же говорил, что это он, в газете его видел", – сказал человек. Надо судить по этому. Конечно, знают. Сказать, что прямо какая-то сплошная популярность, я бы не рискнул, но люди знают", – поделился художник. Рассказал Барциц и о своих любимых работах. Конечно, все (любимые - ред.). Но есть те, которые считаю наиболее удавшимися. В основном это пейзажи", – сказал Геннадий Барциц. – Как говорится, какой пальчик не надрежь, все равно больно". Интервью с художником слушайте в аудиофайле. Геннадий Барциц – Заслуженный художник Абхазии, дипломант всесоюзных художественных выставок, участник зарубежных выставок в Париже, Вене, Праге, США.
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подкасты, абхазия, художник, живопись, искусство, картины, аудио
Барциц рассказал, как, находясь в горах, понял, что он известный в Абхазии художник
13:10 26.01.2023 (обновлено: 13:24 26.01.2023)
Заслуженный художник Абхазии Геннадий Барциц в интервью радио Sputnik рассказал о своей юбилейной выставке.
Персональная выставка Заслуженного художника Абхазии Геннадия Барциц, приуроченная к его 75-летию, открылась в Центральном выставочном зале 25 января.
Как рассказал сам художник, в двух залах выставлено 60 работ масляной живописи – это натюрморты, пейзажи различных регионов России, Абхазии и ближнего зарубежья. Барциц отметил, что на открытие выставки было приглашено много людей, но пришло даже больше, чем ожидалось.
"К моей радости посетители говорили, что давно не видели столь яркой и интересной живописи. Я пишу в традиционной академической манере, которая понятна каждому. Наверное, это их и сподвигло к такой оценке", – сказал художник.
Габлия для своих работ выбирает все, что связано с Землей.
"В первую очередь, это наша прекрасная страна души Апсны, написанная на многих картинах. Это некоторые сюжетные композиции, но их не так много. Это пейзажи древнего Узбекистана, Турции, Греции. Где мне удалось побывать, я сделал этюды", –рассказал Геннадий Барциц.
Он знает, что его работы знают в Абхазии. Убедиться в этом ему помог случай в горах.
"Работал на Ауадхаре. И вдруг два местных пастуха разговаривают. Один говорит: "Это он или не он?". Подходит и говорит: "Это Вы Барциц?" – Я говорю: "Да". – "Я же говорил, что это он, в газете его видел", – сказал человек. Надо судить по этому. Конечно, знают. Сказать, что прямо какая-то сплошная популярность, я бы не рискнул, но люди знают", – поделился художник.
Рассказал Барциц и о своих любимых работах.
Конечно, все (любимые - ред.). Но есть те, которые считаю наиболее удавшимися. В основном это пейзажи", – сказал Геннадий Барциц. – Как говорится, какой пальчик не надрежь, все равно больно".
Интервью с художником слушайте в аудиофайле
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Геннадий Барциц – Заслуженный художник Абхазии, дипломант всесоюзных художественных выставок, участник зарубежных выставок в Париже, Вене, Праге, США.