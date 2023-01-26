https://sputnik-abkhazia.ru/20230126/bzhaniya-dorozhnaya-infrastruktura-dolzhna-byt-nalazhena-do-1-maya-1043812970.html
Бжания: дорожная инфраструктура должна быть налажена до 1 мая
Бжания: дорожная инфраструктура должна быть налажена до 1 мая
На восстановление освещения на трассе Псоу-Сухум выделено около 120 миллионов рублей из Инвестпрограммы. 26.01.2023, Sputnik Абхазия
2023-01-26T14:35+0300
2023-01-26T14:35+0300
2023-01-26T14:50+0300
в абхазии
аслан бжания
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дорожный фонд абхазии
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СУХУМ, 26 янв – Sputnik. Дорожная инфраструктура Абхазии должна быть налажена к 1 мая, заявил президент Аслан Бжания. Освещение на трассе Псоу-Сухум планируется завершить до 30-летия Дня Победы и Независимости Абхазии.Как ранее рассказывал в интервью Sputnik начальник УКС Абхазии Тимур Агрба, освещение на трассе Псоу-Сухум планируют восстановить в 2023 году. Для этого из средств российской Инвестпрограммы выделят около 120 миллионов рублей. На эти деньги планируют заменить все светильники на трассе — заказать 5700 плафонов, 300 опор и отремонтировать трансформаторы, обеспечивающие освещение дороги.
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аслан бжания, абхазия, дорожный фонд абхазии
аслан бжания, абхазия, дорожный фонд абхазии
Бжания: дорожная инфраструктура должна быть налажена до 1 мая
14:35 26.01.2023 (обновлено: 14:50 26.01.2023)
На восстановление освещения на трассе Псоу-Сухум выделено около 120 миллионов рублей из Инвестпрограммы.
СУХУМ, 26 янв – Sputnik. Дорожная инфраструктура Абхазии должна быть налажена к 1 мая, заявил президент Аслан Бжания.
Нужно привести в порядок дорожную разметку, расчистить придорожные площадки.
Освещение на трассе Псоу-Сухум планируется завершить до 30-летия Дня Победы и Независимости Абхазии.
Как ранее рассказывал в интервью Sputnik начальник УКС Абхазии Тимур Агрба, освещение на трассе Псоу-Сухум планируют восстановить в 2023 году. Для этого из средств российской Инвестпрограммы выделят около 120 миллионов рублей.
На эти деньги планируют заменить все светильники на трассе — заказать 5700 плафонов, 300 опор и отремонтировать трансформаторы, обеспечивающие освещение дороги.