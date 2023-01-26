https://sputnik-abkhazia.ru/20230126/gosstandart-abkhazii-vyyavil-narusheniya-v-realizatsii-gazovykh-ballonov-v-sukhume-1043799297.html

Госстандарт Абхазии выявил нарушения в реализации газовых баллонов в Сухуме

Госстандарт Абхазии выявил нарушения в реализации газовых баллонов в Сухуме

Сотрудники Госстандарта Абхазии проводят рейды по проверке условий перевозок газовых баллонов и их наполняемости в республике. 26.01.2023, Sputnik Абхазия

2023-01-26T08:55+0300

2023-01-26T08:55+0300

2023-01-26T10:09+0300

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СУХУМ, 26 янв – Sputnik. По результатам проверок было установлено, что газовые баллоны наполняются не до конца, не в полном объеме, рассказал в интервью радио Sputnik руководитель департамента по стандартам, сертификации, аккредитации и метрологическому надзору Госстандарта Темур Лагвилава.Проверяли условия перевозок и заполнения газовых баллонов, так как на заправочных станциях стоят весы и есть возможность проследить за заполнением баллонов, пояснил Лагвилава."При заполнении баллона потребитель сам может посмотреть, какое количество газа ему заправили. На баллоне всегда есть надпись о весе самого баллона, в зависимости от производителя он может весить от 11 до 17 килограммов", – сказал сотрудник Госстандарта.Проверка газовых баллонов была проведена по жалобе, которая поступила в Госстандарт, сообщил Темур Лагвилава. По его словам, проверки в Сухуме закончились, и специалисты Госстандарта пишут акты по выявленным нарушениям. Подобные проверки будут продолжаться в целом по республике, сообщил он."Что касается техники безопасности перевозки газовых баллонов, то водители ее не соблюдают, потому что водителям неудобно доставать баллоны, они этим аргументируют. Но стараемся сделать так, чтобы они перевозили баллоны, соблюдая технику безопасности", – подчеркнул Лагвилава.По правилам техники безопасности редукторы баллонов не должны быть направлены на проезжую часть, чтобы в случае ДТП вентиль не сорвало и не произошла утечка газа, рассказал специалист.

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