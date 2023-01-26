https://sputnik-abkhazia.ru/20230126/gosupravlenie-po-yazykovoy-politike-razrabotalo-programmu-na-2023-god--1043815842.html
Госуправление по языковой политике разработало программу на 2023 год
Госуправление по языковой политике разработало программу на 2023 год
Президент Аслан Бжания 24 января назначил Гунду Квициния начальником Госуправления по государственной языковой политике. 26.01.2023, Sputnik Абхазия
2023-01-26T18:30+0300
2023-01-26T18:30+0300
2023-01-26T18:30+0300
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СУХУМ, 26 янв – Sputnik. Госуправление по государственной языковой политике разработало программу на 2023 год, рассказала в эфире радио Sputnik начальник управления Гунда Квициния.Некоторые проекты были разработаны еще до 2016 года, когда был расформирован Фонд развития абхазского языка и присоединен к Министерству образования, говорит Квициния."Это детские книжки, энциклопедии, озвучивание мультфильмов. Больше всего я хочу, чтобы были созданы новые абхазские мультфильмы, чтобы не заниматься только дубляжом", - поделилась она планами.Квициния подчеркнула, что министерство выполняет большую работу по развитию образования в средних школах и детских садах республики. Полную версию беседы слушайте на абхазском языке>>Абхазская поэтесса, переводчик, лауреат Государственной премии имени Дмитрия Гулиа Гунда Квициния родилась 22 марта 1965 года селе Атара Очамчырского района Абхазской АССР.Член Союза писателей Абхазии, пишет на абхазском языке. Окончила Абхазский государственный университет в 1987 году. В 1987–1992 годах работала заведующей клубом Союза писателей Абхазии.В 1993–1994 годы – редактор Абхазского радио Абхазской государственной телерадиокомпании. С 2005 по 2016 годы возглавляла государственный Фонд развития абхазского языка.
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абхазский язык, абхазия, образование
абхазский язык, абхазия, образование
Госуправление по языковой политике разработало программу на 2023 год
Президент Аслан Бжания 24 января назначил Гунду Квициния начальником Госуправления по государственной языковой политике.
СУХУМ, 26 янв – Sputnik. Госуправление по государственной языковой политике разработало программу на 2023 год, рассказала в эфире радио Sputnik начальник управления Гунда Квициния.
"Программа должна быть утверждена на заседании Кабинета министров республики. Если документ будет принят, то у нас появится возможность включить в штат специалистов по абхазскому языку, методистов, учителей. Будем приглашать людей, которые занимаются развитием языка, и заключать с ними договоры. Мы разработали различные проекты на этот год", - рассказала Гунда Квициния.
Некоторые проекты были разработаны еще до 2016 года, когда был расформирован Фонд развития абхазского языка и присоединен к Министерству образования, говорит Квициния.
"Это детские книжки, энциклопедии, озвучивание мультфильмов. Больше всего я хочу, чтобы были созданы новые абхазские мультфильмы, чтобы не заниматься только дубляжом", - поделилась она планами.
Квициния подчеркнула, что министерство выполняет большую работу по развитию образования в средних школах и детских садах республики.
Работа управления будет разделена на отдельные направления: детская литература, создание методических пособий для дошкольного и школьного возраста, курсы по изучению абхазского языка, переводы документооборота государственных учреждений.
Полную версию беседы слушайте на абхазском языке>>
Абхазская поэтесса, переводчик, лауреат Государственной премии имени Дмитрия Гулиа Гунда Квициния родилась 22 марта 1965 года селе Атара Очамчырского района Абхазской АССР.
Член Союза писателей Абхазии, пишет на абхазском языке. Окончила Абхазский государственный университет в 1987 году. В 1987–1992 годах работала заведующей клубом Союза писателей Абхазии.
В 1993–1994 годы – редактор Абхазского радио Абхазской государственной телерадиокомпании. С 2005 по 2016 годы возглавляла государственный Фонд развития абхазского языка.