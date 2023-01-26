https://sputnik-abkhazia.ru/20230126/it-i-aviatsiya-kakie-professii-predlagayut-rossiyskie-vuzy-abiturientam-abkhazii-1043800425.html
IT и авиация: какие профессии предлагают российские вузы абитуриентам Абхазии
IT и авиация: какие профессии предлагают российские вузы абитуриентам Абхазии
В интервью радио Sputnik руководитель представительства Россотрудничества в Абхазии Дмитрий Федотов рассказал, что по квотной программе поступления в... 26.01.2023, Sputnik Абхазия
2023-01-26T16:35+0300
2023-01-26T16:35+0300
2023-01-26T16:35+0300
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россотрудничество в абхазии
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32 места выделено по линии Росавиации и Минэкономразвития России. Федотов отметил, что эти места необходимы для "нужд аэропорта", который планируется запустить в Абхазии.Среди наиболее популярных специальностей среди абитуриентов в 2023 году – здравоохранение, культура и сфера IT.По информации Федотова, к концу прошлой недели от абитуриентов было подано чуть более 70 заявок, из которых на доработку отправлено всего две. По словам руководителя представительства, для помощи будущим студентам в заполнении документов и консультаций Россотрудничество в Абхазии создало отдельный Телеграм-канал.
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видео, мультимедиа, абхазия, студенты, образование, россия, россотрудничество, россотрудничество в абхазии, видео
видео, мультимедиа, абхазия, студенты, образование, россия, россотрудничество, россотрудничество в абхазии, видео
IT и авиация: какие профессии предлагают российские вузы абитуриентам Абхазии
В интервью радио Sputnik руководитель представительства Россотрудничества в Абхазии Дмитрий Федотов рассказал, что по квотной программе поступления в российские вузы Абхазии в 2023 году было выделено 110 квот.
32 места выделено по линии Росавиации и Минэкономразвития России. Федотов отметил, что эти места необходимы для "нужд аэропорта", который планируется запустить в Абхазии.
Среди наиболее популярных специальностей среди абитуриентов в 2023 году – здравоохранение, культура и сфера IT.
По информации Федотова, к концу прошлой недели от абитуриентов было подано чуть более 70 заявок, из которых на доработку отправлено всего две. По словам руководителя представительства, для помощи будущим студентам в заполнении документов и консультаций Россотрудничество в Абхазии создало отдельный Телеграм-канал.