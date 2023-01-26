https://sputnik-abkhazia.ru/20230126/it-i-aviatsiya-kakie-professii-predlagayut-rossiyskie-vuzy-abiturientam-abkhazii-1043800425.html

IT и авиация: какие профессии предлагают российские вузы абитуриентам Абхазии

IT и авиация: какие профессии предлагают российские вузы абитуриентам Абхазии

В интервью радио Sputnik руководитель представительства Россотрудничества в Абхазии Дмитрий Федотов рассказал, что по квотной программе поступления в... 26.01.2023, Sputnik Абхазия

2023-01-26T16:35+0300

2023-01-26T16:35+0300

2023-01-26T16:35+0300

в абхазии

видео

мультимедиа

абхазия

студенты

образование

россия

россотрудничество

россотрудничество в абхазии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/01/1a/1043814124_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_70f36bb60a31d814acf79c46f145d1c8.png

32 места выделено по линии Росавиации и Минэкономразвития России. Федотов отметил, что эти места необходимы для "нужд аэропорта", который планируется запустить в Абхазии.Среди наиболее популярных специальностей среди абитуриентов в 2023 году – здравоохранение, культура и сфера IT.По информации Федотова, к концу прошлой недели от абитуриентов было подано чуть более 70 заявок, из которых на доработку отправлено всего две. По словам руководителя представительства, для помощи будущим студентам в заполнении документов и консультаций Россотрудничество в Абхазии создало отдельный Телеграм-канал.

абхазия

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

видео, мультимедиа, абхазия, студенты, образование, россия, россотрудничество, россотрудничество в абхазии, видео